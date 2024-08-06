ВСУ ударили по автобусу в Курской области, есть погибший

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Последствия обстрелов Белгорода (архивные фотографии, часть 1). Белгород, осколки стекла, автобус, обстрел, белгород
ВСУ атаковали Курскую область, коптер противника влетел в микроавтобус Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные атаковали Курскую область с помощью коптера. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. По его словам, удару противника подвергся микроавтобус от села Нехаевка Рыльского района. Водитель погиб на месте.

«Сегодня недалеко от села Нехаевка Рыльского района украинский коптер атаковал микроавтобус», — сообщил Смирнов в своем telegram-канале. По его словам, водитель транспортного средства погиб на месте.

Ранее ВСУ предприняли попытку прорваться на территорию России. Украинские военные решили попасть в Курскую область. В результате чего минимум 20 украинских военных погибло, около 50 получили ранения.

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Украинские военные атаковали Курскую область с помощью коптера. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. По его словам, удару противника подвергся микроавтобус от села Нехаевка Рыльского района. Водитель погиб на месте. «Сегодня недалеко от села Нехаевка Рыльского района украинский коптер атаковал микроавтобус», — сообщил Смирнов в своем telegram-канале. По его словам, водитель транспортного средства погиб на месте. Ранее ВСУ предприняли попытку прорваться на территорию России. Украинские военные решили попасть в Курскую область. В результате чего минимум 20 украинских военных погибло, около 50 получили ранения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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