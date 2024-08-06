Появилась хронология атаки ВСУ на Курскую область

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Бой продолжается и украинские подразделения были вытеснены за границу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате попытки ВСУ прорваться на территорию России в Курской области погибли минимум 20 украинских военных, а около 50 были ранены. Атака началась в 3 утра и сопровождалась артиллерийским обстрелом и использованием танков. Об этом сообщили военкоры в telegram-канале.

«Атака стартовала в 3 утра — украинцы били артиллерией и поддерживали огонь, работая из танков и закидывая приграничье дронами-камикадзе. После при поддержке тяжелой техники отправилась штурмовать госграницу», — уточнили в telegram-канале Mash со ссылкой на военблогеров. Бой продолжается, а украинские подразделения были отброшены за границу и сейчас их добивают с помощью артиллерии и авиации.

По данным военблогеров, боевиков запрещенной РДК, 22-й ОМБ ВСУ и бойцов территориальной обороны отбросили за границу РФ и прямо сейчас добивают с помощью артиллерии и авиации». Атаку организовал глава украинского ГУР Кирилл Алексеевич Буданов, чтобы отвлечь внимание от неудач Украины на фронте.

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В результате попытки ВСУ прорваться на территорию России в Курской области погибли минимум 20 украинских военных, а около 50 были ранены. Атака началась в 3 утра и сопровождалась артиллерийским обстрелом и использованием танков. Об этом сообщили военкоры в telegram-канале. «Атака стартовала в 3 утра — украинцы били артиллерией и поддерживали огонь, работая из танков и закидывая приграничье дронами-камикадзе. После при поддержке тяжелой техники отправилась штурмовать госграницу», — уточнили в telegram-канале Mash со ссылкой на военблогеров. Бой продолжается, а украинские подразделения были отброшены за границу и сейчас их добивают с помощью артиллерии и авиации. По данным военблогеров, боевиков запрещенной РДК, 22-й ОМБ ВСУ и бойцов территориальной обороны отбросили за границу РФ и прямо сейчас добивают с помощью артиллерии и авиации». Атаку организовал глава украинского ГУР Кирилл Алексеевич Буданов, чтобы отвлечь внимание от неудач Украины на фронте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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