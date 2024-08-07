В Крыму предложили наказывать «ждунов», которые ждут ВСУ

Глава Крымской межнациональной миссии Смирнов: ждущие ВСУ дискредитируют РФ

07 августа 2024 в 08:46 Размер текста - 17 +

В РФ на уголовном уровне предложили наказывать тех, кто ждет прихода ВСУ в страну Фото: U.S Army / Staff Sgt. David Carnahan В России на законодательном уровне следует закрепить понятие «ждун» (те, кто ждут прихода ВСУ и дискредитируют РФ, — прим. URA.RU). Также таких личностей стоит наказывать, лишать гражданства России и, возможно, выдворять из страны, сообщил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. «Понятие „ждун“ необходимо закрепить на законодательном уровне, это позволит более эффективно бороться с этим опасным для государства явлением», — заявил Смирнов, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что «ждунов» нужно наказывать не только на уголовном и административном уровне, но и лишать гражданства РФ и, возможно, выдворять из страны. Также Крымская межнациональная миссия готова вынести обсуждение такого вопроса на публичный уровень. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России на законодательном уровне следует закрепить понятие «ждун» (те, кто ждут прихода ВСУ и дискредитируют РФ, — прим. URA.RU). Также таких личностей стоит наказывать, лишать гражданства России и, возможно, выдворять из страны, сообщил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. «Понятие „ждун“ необходимо закрепить на законодательном уровне, это позволит более эффективно бороться с этим опасным для государства явлением», — заявил Смирнов, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что «ждунов» нужно наказывать не только на уголовном и административном уровне, но и лишать гражданства РФ и, возможно, выдворять из страны. Также Крымская межнациональная миссия готова вынести обсуждение такого вопроса на публичный уровень.