Раскрыт размер выплат и поощрений военным в зоне СВО. Инфографика

Минобороны России перечислило размеры выплат и поощрений военным в зоне СВО

07 августа 2024 в 18:07 Размер текста - 17 +

В Минобороны РФ уточнили касательно выплат участникам в зоне СВО Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Информация о якобы ущемлении прав добровольцев, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции, не соответствует действительности. Добровольческие отряды успешно выполняют свои задачи, и их участники получают полную поддержку, предусмотренную федеральными законами. Об этом сообщило Минобороны России URA.RU , также уточнив, что добровольцы в зоне СВО также обеспечиваются поддержкой наравне с контрактниками. Размеры денежных выплат Размеры ежемесячных денежных выплат для участников СВО зависят от занимаемой должности. Командир батальона получает 279,700 рублей, в то время как командир роты — 272,000 рублей. Командир взвода получает 266,300 рублей, техник — 259,000 рублей, а командир отделения — 229,700 рублей. Стрелок, находящийся на самой низкой позиции, получает 204,800 рублей. t.me/uranews Единовременные поощрения Единовременные поощрения при награждении значительно увеличивают доход участников СВО. При награждении правительством РФ выплата составляет 45 процентов от денежного содержания, а при награждении президентом РФ — 90 процентов. Почетные звания и знаки отличия приносят 155 процентов, награждение орденами и медалями — 220 процентов, а медаль «Золотая Звезда» — 445 процентов. Дополнительно добровольцы получают надбавки за активные боевые действия и уничтожение техники противника, а также выплаты за ранения и поощрения при награждении. t.me/uranews Удостоверения ветеранов боевых действий Большая часть участников СВО имеет удостоверение ветерана боевых действий. 65 процентов уже имеют удостоверение, а 35 процентов находятся в процессе его оформления. Половина удостоверений была выдана в период СВО, 15 процентов выданы ранее, 22 процентов написали заявление на получение, и 13 процентов имеют документы на оформлении. В случае установления группы инвалидности и исключения со службы по негодности добровольцы получают выплаты в зависимости от тяжести увечья. t.me/uranews Вознаграждения за уничтожение техники Денежное вознаграждение выплачивается за уничтоженную технику и активные боевые действия. Захват «Himars» или танка «Абрамс» приносит 1,000,000 рублей, уничтожение танка «Абрамс» — 500,000 рублей, уничтожение самолета или «Himars» — 300,000 рублей, а вертолета — 200,000 рублей. За участие в активных боевых действиях выплачивается 8,000 рублей в сутки. В случае смерти военного власти оказывают поддержку его семье; 98 процентов родственников уже получили помощь. Около 7,700 добровольцев награждены государственными наградами, включая 6 Героев РФ, 1326 человек удостоены ордена Мужества, 2546 — медали «За отвагу», и 2744 — медали «За храбрость» I и II степени. t.me/uranews Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Информация о якобы ущемлении прав добровольцев, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции, не соответствует действительности. Добровольческие отряды успешно выполняют свои задачи, и их участники получают полную поддержку, предусмотренную федеральными законами. Об этом сообщило Минобороны России URA.RU, также уточнив, что добровольцы в зоне СВО также обеспечиваются поддержкой наравне с контрактниками. Размеры ежемесячных денежных выплат для участников СВО зависят от занимаемой должности. Командир батальона получает 279,700 рублей, в то время как командир роты — 272,000 рублей. Командир взвода получает 266,300 рублей, техник — 259,000 рублей, а командир отделения — 229,700 рублей. Стрелок, находящийся на самой низкой позиции, получает 204,800 рублей. Единовременные поощрения при награждении значительно увеличивают доход участников СВО. При награждении правительством РФ выплата составляет 45 процентов от денежного содержания, а при награждении президентом РФ — 90 процентов. Почетные звания и знаки отличия приносят 155 процентов, награждение орденами и медалями — 220 процентов, а медаль «Золотая Звезда» — 445 процентов. Дополнительно добровольцы получают надбавки за активные боевые действия и уничтожение техники противника, а также выплаты за ранения и поощрения при награждении. Большая часть участников СВО имеет удостоверение ветерана боевых действий. 65 процентов уже имеют удостоверение, а 35 процентов находятся в процессе его оформления. Половина удостоверений была выдана в период СВО, 15 процентов выданы ранее, 22 процентов написали заявление на получение, и 13 процентов имеют документы на оформлении. В случае установления группы инвалидности и исключения со службы по негодности добровольцы получают выплаты в зависимости от тяжести увечья. Денежное вознаграждение выплачивается за уничтоженную технику и активные боевые действия. Захват «Himars» или танка «Абрамс» приносит 1,000,000 рублей, уничтожение танка «Абрамс» — 500,000 рублей, уничтожение самолета или «Himars» — 300,000 рублей, а вертолета — 200,000 рублей. За участие в активных боевых действиях выплачивается 8,000 рублей в сутки. В случае смерти военного власти оказывают поддержку его семье; 98 процентов родственников уже получили помощь. Около 7,700 добровольцев награждены государственными наградами, включая 6 Героев РФ, 1326 человек удостоены ордена Мужества, 2546 — медали «За отвагу», и 2744 — медали «За храбрость» I и II степени.