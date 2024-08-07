Политика Пенсии работающим пенсионерам будут индексировать дважды в год 07 августа 2024 в 17:53 Размер текста - 17 + С 1 февраля 2025 года Соцфонд начнет ежегодно индексировать пенсии работающим пенсионерам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С 1 февраля 2025 года Соцфонд начнет ежегодно индексировать пенсии работающим пенсионерам два раза в год. Об этом сообщили на официальном сайте фонда. «Индексация страховых пенсий, которые получают работающие пенсионеры, с 2025 года будет проводиться в два этапа — в феврале и апреле текущего года», — заявил Соцфонд . Отмечается, что с апреля индексация коснется только страховой части пенсии. Закон об индексации пенсий работающим пенсионерам был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 8 июля и вступит в силу с 1 января 2025 года. Пенсии будут проиндексированы с учетом инфляции за прошедший год, а также роста доходов Соцфонда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! С 1 февраля 2025 года Соцфонд начнет ежегодно индексировать пенсии работающим пенсионерам два раза в год. Об этом сообщили на официальном сайте фонда. «Индексация страховых пенсий, которые получают работающие пенсионеры, с 2025 года будет проводиться в два этапа — в феврале и апреле текущего года», — заявил Соцфонд. Отмечается, что с апреля индексация коснется только страховой части пенсии. Закон об индексации пенсий работающим пенсионерам был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 8 июля и вступит в силу с 1 января 2025 года. Пенсии будут проиндексированы с учетом инфляции за прошедший год, а также роста доходов Соцфонда. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям