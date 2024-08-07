Пенсии работающим пенсионерам будут индексировать дважды в год

С 1 февраля 2025 года Соцфонд начнет ежегодно индексировать пенсии работающим пенсионерам два раза в год. Об этом сообщили на официальном сайте фонда.
«Индексация страховых пенсий, которые получают работающие пенсионеры, с 2025 года будет проводиться в два этапа — в феврале и апреле текущего года», — заявил Соцфонд. Отмечается, что с апреля индексация коснется только страховой части пенсии.
Закон об индексации пенсий работающим пенсионерам был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 8 июля и вступит в силу с 1 января 2025 года. Пенсии будут проиндексированы с учетом инфляции за прошедший год, а также роста доходов Соцфонда.
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С 1 февраля 2025 года Соцфонд начнет ежегодно индексировать пенсии работающим пенсионерам два раза в год. Об этом сообщили на официальном сайте фонда. «Индексация страховых пенсий, которые получают работающие пенсионеры, с 2025 года будет проводиться в два этапа — в феврале и апреле текущего года», — заявил Соцфонд. Отмечается, что с апреля индексация коснется только страховой части пенсии. Закон об индексации пенсий работающим пенсионерам был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 8 июля и вступит в силу с 1 января 2025 года. Пенсии будут проиндексированы с учетом инфляции за прошедший год, а также роста доходов Соцфонда.