Юлию Навальную* заочно арестовали

Басманный районный Москвы заочно арестовал Юлию Навальную (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Решение суда первой инстанции вступило в силу.
«Постановление Басманного районного суда Москвы признать законным», — огласил судья. Суд принял данное решение в рамках дела об участии в экстремистской организации.
9 июля Басманный суд принял решение о заочном аресте Навальной и объявлении ее в розыск. Позже Росфинмониторинг включил ее в список террористов и экстремистов. Адвокаты Юлии Навальной пытались обжаловать решение суда и подали апелляцию об избрании Навальной меры пресечения.
*Юлия Навальная внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.