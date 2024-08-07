Юлию Навальную* заочно арестовали

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Юлия Навальная заочно арестована рамках дела об участии в экстремистской организации
Юлия Навальная заочно арестована рамках дела об участии в экстремистской организации Фото:

Басманный районный Москвы заочно арестовал Юлию Навальную (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Решение суда первой инстанции вступило в силу.

«Постановление Басманного районного суда Москвы признать законным», — огласил судья. Суд принял данное решение в рамках дела об участии в экстремистской организации. 

9 июля Басманный суд принял решение о заочном аресте Навальной и объявлении ее в розыск. Позже Росфинмониторинг включил ее в список террористов и экстремистов. Адвокаты Юлии Навальной пытались обжаловать решение суда и подали апелляцию об избрании Навальной меры пресечения. 

*Юлия Навальная внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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Басманный районный Москвы заочно арестовал Юлию Навальную (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Решение суда первой инстанции вступило в силу. «Постановление Басманного районного суда Москвы признать законным», — огласил судья. Суд принял данное решение в рамках дела об участии в экстремистской организации.  9 июля Басманный суд принял решение о заочном аресте Навальной и объявлении ее в розыск. Позже Росфинмониторинг включил ее в список террористов и экстремистов. Адвокаты Юлии Навальной пытались обжаловать решение суда и подали апелляцию об избрании Навальной меры пресечения.  *Юлия Навальная внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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