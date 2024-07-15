Защита обжаловала арест Навальной* по делу об экстремизме

Защита обжаловала заочный арест Юлии Навальной*
Адвокаты Юлии Навальной (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) обжаловали решение о ее заочном аресте. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы.
«В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Навальной меры пресечения», — рассказали в суде. Информацию передает РИА Новости.
Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Юлию Навальную и объявил ее в розыск. Она обвиняется в участии в экстремистском сообществе, сообщал RT.
*Юлия Навальная внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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