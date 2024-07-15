Защита обжаловала арест Навальной* по делу об экстремизме

15 июля 2024 в 17:26 Размер текста - 17 +

Защита обжаловала заочный арест Юлии Навальной* Фото: Владимир Андреев © URA.RU Адвокаты Юлии Навальной (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) обжаловали решение о ее заочном аресте. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы. «В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Навальной меры пресечения», — рассказали в суде. Информацию передает РИА Новости. Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Юлию Навальную и объявил ее в розыск. Она обвиняется в участии в экстремистском сообществе, сообщал RT. *Юлия Навальная внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Адвокаты Юлии Навальной (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) обжаловали решение о ее заочном аресте. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы. «В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Навальной меры пресечения», — рассказали в суде. Информацию передает РИА Новости. Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Юлию Навальную и объявил ее в розыск. Она обвиняется в участии в экстремистском сообществе, сообщал RT. *Юлия Навальная внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов