07 августа 2024

Роспотребнадзор расследует отравление сотрудников Черкизовского мясокомбината

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор ищет причины, из-за которых отравились сотрудники мясокомбината
Роспотребнадзор ищет причины, из-за которых отравились сотрудники мясокомбината Фото:

В Москве управление Роспотребнадзора организовало расследование после отравления в столовой работников Черкизовского мясокомбината. Об этом рассказали в ведомстве.

«Специалистами управления Роспотребнадзора по Москве начато расследование по факту регистрации 20 случаев острой кишечной инфекции (ОКИ) среди сотрудников Черкизовского мясокомбината», — передает ТАСС со ссылкой на представителей Роспотребнадзора. По предварительной информации, все употребляли в пищу обеденные блюда в закрытой столовой для сотрудников организатора питания ООО «СС Ресторанс энд кафе». С основной деятельностью Черкизовского мясокомбината столовая не связана, заявили в Роспотребнадзоре.

В Москве 7 августа сотрудники Черкизовского мясокомбината отравились после обеда в столовой предприятия. 20 человек пожаловались на боли в животе, тошноту и головную боль. К комбинату оперативно прибыли около 10 экипажей скорой помощи, медики осматривали пострадавших.

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В Москве управление Роспотребнадзора организовало расследование после отравления в столовой работников Черкизовского мясокомбината. Об этом рассказали в ведомстве. «Специалистами управления Роспотребнадзора по Москве начато расследование по факту регистрации 20 случаев острой кишечной инфекции (ОКИ) среди сотрудников Черкизовского мясокомбината», — передает ТАСС со ссылкой на представителей Роспотребнадзора. По предварительной информации, все употребляли в пищу обеденные блюда в закрытой столовой для сотрудников организатора питания ООО «СС Ресторанс энд кафе». С основной деятельностью Черкизовского мясокомбината столовая не связана, заявили в Роспотребнадзоре. В Москве 7 августа сотрудники Черкизовского мясокомбината отравились после обеда в столовой предприятия. 20 человек пожаловались на боли в животе, тошноту и головную боль. К комбинату оперативно прибыли около 10 экипажей скорой помощи, медики осматривали пострадавших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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