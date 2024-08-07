Роспотребнадзор расследует отравление сотрудников Черкизовского мясокомбината

В Москве управление Роспотребнадзора организовало расследование после отравления в столовой работников Черкизовского мясокомбината. Об этом рассказали в ведомстве.
«Специалистами управления Роспотребнадзора по Москве начато расследование по факту регистрации 20 случаев острой кишечной инфекции (ОКИ) среди сотрудников Черкизовского мясокомбината», — передает ТАСС со ссылкой на представителей Роспотребнадзора. По предварительной информации, все употребляли в пищу обеденные блюда в закрытой столовой для сотрудников организатора питания ООО «СС Ресторанс энд кафе». С основной деятельностью Черкизовского мясокомбината столовая не связана, заявили в Роспотребнадзоре.
В Москве 7 августа сотрудники Черкизовского мясокомбината отравились после обеда в столовой предприятия. 20 человек пожаловались на боли в животе, тошноту и головную боль. К комбинату оперативно прибыли около 10 экипажей скорой помощи, медики осматривали пострадавших.
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