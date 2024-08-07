Mash: сотрудники Черкизовского мясокомбината получили массовое отравление

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Сотрудники Черкизовского мясокомбината отравились в столовой, 20 человек обратилось за помощью, передает Mash
Сотрудники Черкизовского мясокомбината отравились в столовой, 20 человек обратилось за помощью, передает Mash Фото:

В Москве сотрудники Черкизовского мясокомбината отравились после обеда в столовой предприятия. Об этом сообщил telegram-канал Mash. Там же отметил, что медицинская помощь понадобилась 20 сотрудникам комбината.

«Массовое отравление сотрудников Черкизовского мясокомбината <...> 20 человек пожаловались на боли в животе, тошноту и головную боль», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что к комбинату прибыло около 10 экипажей скорой помощи, медики осматривают пострадавших.

Ранее прошло сообщение о массовом отравлении детей в лагере Кургана «Зеркальный». Администрация города назвала размещенную в соцсети информацию фейком. Однако по словам родителя одного из вожатых, там заболели не только дети, но и воспитатель. Как позже сообщила директор лагеря Галина Добрецова, в изоляторе остался один ребенок из трех, которые пожаловались на состояние здоровье медработнику.

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В Москве сотрудники Черкизовского мясокомбината отравились после обеда в столовой предприятия. Об этом сообщил telegram-канал Mash. Там же отметил, что медицинская помощь понадобилась 20 сотрудникам комбината. «Массовое отравление сотрудников Черкизовского мясокомбината <...> 20 человек пожаловались на боли в животе, тошноту и головную боль», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что к комбинату прибыло около 10 экипажей скорой помощи, медики осматривают пострадавших. Ранее прошло сообщение о массовом отравлении детей в лагере Кургана «Зеркальный». Администрация города назвала размещенную в соцсети информацию фейком. Однако по словам родителя одного из вожатых, там заболели не только дети, но и воспитатель. Как позже сообщила директор лагеря Галина Добрецова, в изоляторе остался один ребенок из трех, которые пожаловались на состояние здоровье медработнику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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