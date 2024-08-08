«Ведомости»: Сергей Жуков судится за песни «Руки вверх!»

08 августа 2024 в 05:13 Размер текста - 17 +

Певец Сергей Жуков подал в суд на музыкальное издательство «Джем» Фото: Илья Московец © URA.RU Сергей Жуков, один из основателей и солист популярной группы «Руки вверх!», обратился в Арбитражный суд Москвы с двумя исками против музыкального издательства «Джем». Как сообщает корреспондент издания «Ведомости», музыкант требует признать его исключительные права на произведения из первого альбома группы и на фонограммы треков из альбома «Сделай еще громче!». «Мы направили в суд два иска для защиты авторских прав Сергея Жукова на его музыкальные произведения и фонограммы, чтобы признать его исключительные права на них», — разъяснила Наталья Полианчик, генеральный директор юридической компании IPCodex, представляющей интересы Жукова, пишут «Ведомости». Первый иск касается признания прав на музыку и тексты песен из дебютного альбома «Руки вверх!», включая такие хиты, как «Малыш», «Студент» и «История любви». Второй иск связан с фонограммами треков альбома «Сделай еще громче!», среди которых находятся популярные композиции «Крошка моя» и «Песенка». Ответа от издательства «Джем» на данный момент не последовало. Издательство «Джем» ранее уже выступало в роли истца в Мосгорсуде, подавая иски о защите исключительных прав на фонограммы треков группы «Руки вверх!». Среди ответчиков по этим делам были крупные компании, включая Google LLC и социальную сеть «ВКонтакте». Данные о прошлых судебных разбирательствах доступны на портале судов общей юрисдикции города Москвы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сергей Жуков, один из основателей и солист популярной группы «Руки вверх!», обратился в Арбитражный суд Москвы с двумя исками против музыкального издательства «Джем». Как сообщает корреспондент издания «Ведомости», музыкант требует признать его исключительные права на произведения из первого альбома группы и на фонограммы треков из альбома «Сделай еще громче!». «Мы направили в суд два иска для защиты авторских прав Сергея Жукова на его музыкальные произведения и фонограммы, чтобы признать его исключительные права на них», — разъяснила Наталья Полианчик, генеральный директор юридической компании IPCodex, представляющей интересы Жукова, пишут «Ведомости». Первый иск касается признания прав на музыку и тексты песен из дебютного альбома «Руки вверх!», включая такие хиты, как «Малыш», «Студент» и «История любви». Второй иск связан с фонограммами треков альбома «Сделай еще громче!», среди которых находятся популярные композиции «Крошка моя» и «Песенка». Ответа от издательства «Джем» на данный момент не последовало. Издательство «Джем» ранее уже выступало в роли истца в Мосгорсуде, подавая иски о защите исключительных прав на фонограммы треков группы «Руки вверх!». Среди ответчиков по этим делам были крупные компании, включая Google LLC и социальную сеть «ВКонтакте». Данные о прошлых судебных разбирательствах доступны на портале судов общей юрисдикции города Москвы.