«Ведомости»: Сергей Жуков судится за песни «Руки вверх!»

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Открытие «Руки Вверх! Бар». Екатеринбург, жуков сергей
Певец Сергей Жуков подал в суд на музыкальное издательство «Джем» Фото:

Сергей Жуков, один из основателей и солист популярной группы «Руки вверх!», обратился в Арбитражный суд Москвы с двумя исками против музыкального издательства «Джем». Как сообщает корреспондент издания «Ведомости», музыкант требует признать его исключительные права на произведения из первого альбома группы и на фонограммы треков из альбома «Сделай еще громче!».

«Мы направили в суд два иска для защиты авторских прав Сергея Жукова на его музыкальные произведения и фонограммы, чтобы признать его исключительные права на них», — разъяснила Наталья Полианчик, генеральный директор юридической компании IPCodex, представляющей интересы Жукова, пишут «Ведомости». Первый иск касается признания прав на музыку и тексты песен из дебютного альбома «Руки вверх!», включая такие хиты, как «Малыш», «Студент» и «История любви».

Второй иск связан с фонограммами треков альбома «Сделай еще громче!», среди которых находятся популярные композиции «Крошка моя» и «Песенка». Ответа от издательства «Джем» на данный момент не последовало.

Издательство «Джем» ранее уже выступало в роли истца в Мосгорсуде, подавая иски о защите исключительных прав на фонограммы треков группы «Руки вверх!». Среди ответчиков по этим делам были крупные компании, включая Google LLC и социальную сеть «ВКонтакте». Данные о прошлых судебных разбирательствах доступны на портале судов общей юрисдикции города Москвы.

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Сергей Жуков, один из основателей и солист популярной группы «Руки вверх!», обратился в Арбитражный суд Москвы с двумя исками против музыкального издательства «Джем». Как сообщает корреспондент издания «Ведомости», музыкант требует признать его исключительные права на произведения из первого альбома группы и на фонограммы треков из альбома «Сделай еще громче!». «Мы направили в суд два иска для защиты авторских прав Сергея Жукова на его музыкальные произведения и фонограммы, чтобы признать его исключительные права на них», — разъяснила Наталья Полианчик, генеральный директор юридической компании IPCodex, представляющей интересы Жукова, пишут «Ведомости». Первый иск касается признания прав на музыку и тексты песен из дебютного альбома «Руки вверх!», включая такие хиты, как «Малыш», «Студент» и «История любви». Второй иск связан с фонограммами треков альбома «Сделай еще громче!», среди которых находятся популярные композиции «Крошка моя» и «Песенка». Ответа от издательства «Джем» на данный момент не последовало. Издательство «Джем» ранее уже выступало в роли истца в Мосгорсуде, подавая иски о защите исключительных прав на фонограммы треков группы «Руки вверх!». Среди ответчиков по этим делам были крупные компании, включая Google LLC и социальную сеть «ВКонтакте». Данные о прошлых судебных разбирательствах доступны на портале судов общей юрисдикции города Москвы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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