Американку, задержанную в Екатеринбурге за госизмену, хотят посадить на 15 лет

Гособвинитель запросил 15 лет лишения свободы жительнице Лос-Анджелеса Ксении Карелиной (с двойным гражданством: РФ и США), обвиняемой в госизмене за перевод денежных средств на нужды ВСУ. Информацию об этом URA.RU подтвердили в инстанции.
«Гособвинение запросило назначить Ксении Карелиной 15 лет лишения свободы в отбыванием наказания в колонии общего режима. А также ограничить свободу на два года и оштрафовать на 500 тысяч рублей», — сказали в суде.
О задержании 32-летней американки сотрудниками ФСБ в Екатеринбурге стало известно 20 февраля. По данным силовиков, она также участвовала в акциях в поддержку киевского режима. Вся информация об уголовном деле — в сюжете URA.RU.
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