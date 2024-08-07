07 августа 2024

Американку, задержанную в Екатеринбурге за госизмену, хотят посадить на 15 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор Карелиной огласят 15 августа
Приговор Карелиной огласят 15 августа Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге задержали пособницу ВСУ

Гособвинитель запросил 15 лет лишения свободы жительнице Лос-Анджелеса Ксении Карелиной (с двойным гражданством: РФ и США), обвиняемой в госизмене за перевод денежных средств на нужды ВСУ. Информацию об этом URA.RU подтвердили в инстанции.

«Гособвинение запросило назначить Ксении Карелиной 15 лет лишения свободы в отбыванием наказания в колонии общего режима. А также ограничить свободу на два года и оштрафовать на 500 тысяч рублей», — сказали в суде.

О задержании 32-летней американки сотрудниками ФСБ в Екатеринбурге стало известно 20 февраля. По данным силовиков, она также участвовала в акциях в поддержку киевского режима. Вся информация об уголовном деле — в сюжете URA.RU.

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Гособвинитель запросил 15 лет лишения свободы жительнице Лос-Анджелеса Ксении Карелиной (с двойным гражданством: РФ и США), обвиняемой в госизмене за перевод денежных средств на нужды ВСУ. Информацию об этом URA.RU подтвердили в инстанции. «Гособвинение запросило назначить Ксении Карелиной 15 лет лишения свободы в отбыванием наказания в колонии общего режима. А также ограничить свободу на два года и оштрафовать на 500 тысяч рублей», — сказали в суде. О задержании 32-летней американки сотрудниками ФСБ в Екатеринбурге стало известно 20 февраля. По данным силовиков, она также участвовала в акциях в поддержку киевского режима. Вся информация об уголовном деле — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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