Путин подписал закон, касающийся военной службы для мигрантов

08 августа 2024 в 23:27 Размер текста - 17 +

Путин подписал закон о лишении гражданства Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России появился закон о прекращении приобретенного гражданства для людей, отказавшихся вставать на воинский учет. Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин. За неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет лицом, приобретшим гражданство РФ, теперь может последовать прекращение этого гражданства. Об этом сказано в новом законе, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов. Это решение внесет коррективы в действующие законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве Российской Федерации», добавляя новые условия для сохранения статуса гражданина России. Подчеркивается, что нововведение касается только лиц, получивших российское гражданство, и не затрагивает тех, кто является его владельцем по рождению. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России появился закон о прекращении приобретенного гражданства для людей, отказавшихся вставать на воинский учет. Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин. За неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет лицом, приобретшим гражданство РФ, теперь может последовать прекращение этого гражданства. Об этом сказано в новом законе, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов. Это решение внесет коррективы в действующие законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве Российской Федерации», добавляя новые условия для сохранения статуса гражданина России. Подчеркивается, что нововведение касается только лиц, получивших российское гражданство, и не затрагивает тех, кто является его владельцем по рождению.