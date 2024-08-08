В ХМАО сформированы спасательные отряды для поиска семьи аборигенов

Власти Сургутского района ХМАО сформировали спасательные отряды для поиска семьи аборигенов. Об этом сообщила URA.RU администрация муниципалитета.
«По факту безвестного исчезновения семи лиц из числа коренных-малочисленных народов севера администрацией Сургутского района проведено внеочередное заседание КЧС, на котором были определены оперативно-спасательные мероприятия, силы и средства для выполнения поисково-спасательных работ. На месте предполагаемого происшествия с маломерным судном работает оперативная группа администрации Сургутского района, сотрудники УМВД, следственного комитета, прокуратуры, поисково-спасательных отрядов, в том числе добровольцы из числа коренных-малочисленных народов севера», — ответили URA.RU в администрации Сургутского района.
В настоящее время спасатели обнаружили одну погибшую. Поиски продолжаются. Спасатели задействуют водный и воздушный транспорт.
Ранее URA. RU писало, что на реке Малый Юган пропали семь человек, четверо из них — дети. Агентство следит за ходом поисков.
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