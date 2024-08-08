08 августа 2024

В ХМАО сформированы спасательные отряды для поиска семьи аборигенов

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО формируются спасательные отряды для поиска пропавшей семьи хантов
В ХМАО формируются спасательные отряды для поиска пропавшей семьи хантов Фото:

Власти Сургутского района ХМАО сформировали спасательные отряды для поиска семьи аборигенов. Об этом сообщила URA.RU администрация муниципалитета.

«По факту безвестного исчезновения семи лиц из числа коренных-малочисленных народов севера администрацией Сургутского района проведено внеочередное заседание КЧС, на котором были определены оперативно-спасательные мероприятия, силы и средства для выполнения поисково-спасательных работ.   На месте предполагаемого происшествия с маломерным судном работает оперативная группа администрации Сургутского района, сотрудники УМВД, следственного комитета, прокуратуры, поисково-спасательных отрядов, в том числе добровольцы из числа коренных-малочисленных народов севера», — ответили URA.RU в администрации Сургутского района.

В настоящее время спасатели обнаружили одну погибшую. Поиски продолжаются. Спасатели задействуют водный и воздушный транспорт.

 Ранее URA. RU писало, что на реке Малый Юган пропали семь человек, четверо из них — дети. Агентство следит за ходом поисков. 

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Власти Сургутского района ХМАО сформировали спасательные отряды для поиска семьи аборигенов. Об этом сообщила URA.RU администрация муниципалитета. «По факту безвестного исчезновения семи лиц из числа коренных-малочисленных народов севера администрацией Сургутского района проведено внеочередное заседание КЧС, на котором были определены оперативно-спасательные мероприятия, силы и средства для выполнения поисково-спасательных работ.   На месте предполагаемого происшествия с маломерным судном работает оперативная группа администрации Сургутского района, сотрудники УМВД, следственного комитета, прокуратуры, поисково-спасательных отрядов, в том числе добровольцы из числа коренных-малочисленных народов севера», — ответили URA.RU в администрации Сургутского района. В настоящее время спасатели обнаружили одну погибшую. Поиски продолжаются. Спасатели задействуют водный и воздушный транспорт.  Ранее URA. RU писало, что на реке Малый Юган пропали семь человек, четверо из них — дети. Агентство следит за ходом поисков. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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