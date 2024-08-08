08 августа 2024

Семья аборигенов с детьми пропала на лодке в ХМАО. Онлайн-трансляция

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Паводок, Большие Ярки, часть 2, 18 апреля. Казанский район. Тюмень, половодье, чрезвычайная ситуация, паводок, наводнение, потоп, лодка, стихийное бедствие, разлив
Спасатели ищут югорчан вторые сутки Фото:

В Сургутском районе пропало семеро югорчан из числа коренных народов. Семья хантов с тремя детьми направлялись на моторной лодке по реке Малый Юган на стойбище. Одну из женщин нашли сегодня утонувшей. Остальных ищут спасатели и местные жители. URA.RU следит за происшествием в онлайн-трансляции.

16:40 09.08.2024 По данным окружного МЧС, в лодке находились две женщины (1980, 2001 года рождения), двое мужчин (2007 и 1992), а также трое детей (2020, 2022, 2023 года). Утонувшей оказалась женщина 1980 года рождения.

16:36 09.08.2024 На месте, где обнаружили труп женщины, сейчас работают спасатели и водолазы. Пропавшие выехали они из Юрты на реке Малый Юган.

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В Сургутском районе пропало семеро югорчан из числа коренных народов. Семья хантов с тремя детьми направлялись на моторной лодке по реке Малый Юган на стойбище. Одну из женщин нашли сегодня утонувшей. Остальных ищут спасатели и местные жители. URA.RU следит за происшествием в онлайн-трансляции. 16:40 09.08.2024 По данным окружного МЧС, в лодке находились две женщины (1980, 2001 года рождения), двое мужчин (2007 и 1992), а также трое детей (2020, 2022, 2023 года). Утонувшей оказалась женщина 1980 года рождения. 16:36 09.08.2024 На месте, где обнаружили труп женщины, сейчас работают спасатели и водолазы. Пропавшие выехали они из Юрты на реке Малый Юган.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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