Семья аборигенов с детьми пропала на лодке в ХМАО. Онлайн-трансляция

09 августа 2024 в 16:36 Размер текста - 17 +

Спасатели ищут югорчан вторые сутки Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Сургутском районе пропало семеро югорчан из числа коренных народов. Семья хантов с тремя детьми направлялись на моторной лодке по реке Малый Юган на стойбище. Одну из женщин нашли сегодня утонувшей. Остальных ищут спасатели и местные жители. URA.RU следит за происшествием в онлайн-трансляции. 16:40 По данным окружного МЧС, в лодке находились две женщины (1980, 2001 года рождения), двое мужчин (2007 и 1992), а также трое детей (2020, 2022, 2023 года). Утонувшей оказалась женщина 1980 года рождения. 16:36 На месте, где обнаружили труп женщины, сейчас работают спасатели и водолазы. Пропавшие выехали они из Юрты на реке Малый Юган. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургутском районе пропало семеро югорчан из числа коренных народов. Семья хантов с тремя детьми направлялись на моторной лодке по реке Малый Юган на стойбище. Одну из женщин нашли сегодня утонувшей. Остальных ищут спасатели и местные жители. URA.RU следит за происшествием в онлайн-трансляции. 16:40 09.08.2024 По данным окружного МЧС, в лодке находились две женщины (1980, 2001 года рождения), двое мужчин (2007 и 1992), а также трое детей (2020, 2022, 2023 года). Утонувшей оказалась женщина 1980 года рождения. 16:36 09.08.2024 На месте, где обнаружили труп женщины, сейчас работают спасатели и водолазы. Пропавшие выехали они из Юрты на реке Малый Юган.