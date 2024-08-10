Юристы рассказали о нюансах получения страховых выплат пострадавшим в Курской области

Юрист Громадская: получение страховой выплаты зависит от классификации события

10 августа 2024 в 12:13 Размер текста - 17 +

Условия ситуации в Курской области актуализируют вопросы о страховых выплатах за причиненный ущерб Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Выплата страховых сумм пострадавшим во время военных действий в Курской области зависит от классификации происшествия как страхового случая. Важным фактором является включение в полис риска, связанного с военными действиями или террористическими актами. Об этом сообщила адвокат Светлана Громадская в беседе с журналистами. «Если данное происшествие расценивается как террористическая атака, но не военный акт, жители и бизнес могут рассчитывать на страховую выплату по договору страхования имущества», — написали в РБК со ссылкой на интервью с Громадской. При этом большинство полисов страхования содержат исключения, которые освобождают страховщиков от ответственности в случаях, связанных с военными действиями. По словам Громадской, главное — указать на ключевую роль в определении страховых выплат, связанную с трактовкой происшествия. Если событие признается военным актом, страховые компании могут отказаться от выплат, тогда как квалификация как террористического акта дает больше шансов на получение компенсации. С 6 августа в приграничных районах Курской области продолжаются боевые действия между ВСУ и российскими войсками, охватывающие Суджанский и Кореневский районы. В результате этих событий пострадали десятки людей, и был введен режим чрезвычайной ситуации, который 9 августа получил федеральный статус. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выплата страховых сумм пострадавшим во время военных действий в Курской области зависит от классификации происшествия как страхового случая. Важным фактором является включение в полис риска, связанного с военными действиями или террористическими актами. Об этом сообщила адвокат Светлана Громадская в беседе с журналистами. «Если данное происшествие расценивается как террористическая атака, но не военный акт, жители и бизнес могут рассчитывать на страховую выплату по договору страхования имущества», — написали в РБК со ссылкой на интервью с Громадской. При этом большинство полисов страхования содержат исключения, которые освобождают страховщиков от ответственности в случаях, связанных с военными действиями. По словам Громадской, главное — указать на ключевую роль в определении страховых выплат, связанную с трактовкой происшествия. Если событие признается военным актом, страховые компании могут отказаться от выплат, тогда как квалификация как террористического акта дает больше шансов на получение компенсации. С 6 августа в приграничных районах Курской области продолжаются боевые действия между ВСУ и российскими войсками, охватывающие Суджанский и Кореневский районы. В результате этих событий пострадали десятки людей, и был введен режим чрезвычайной ситуации, который 9 августа получил федеральный статус.