Юристы рассказали о нюансах получения страховых выплат пострадавшим в Курской области

Юрист Громадская: получение страховой выплаты зависит от классификации события
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Суд. Тюмень, судебное заседание, подписание договора, юрист, суд, адвокат, подписание документа
Условия ситуации в Курской области актуализируют вопросы о страховых выплатах за причиненный ущерб Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Выплата страховых сумм пострадавшим во время военных действий в Курской области зависит от классификации происшествия как страхового случая. Важным фактором является включение в полис риска, связанного с военными действиями или террористическими актами. Об этом сообщила адвокат Светлана Громадская в беседе с журналистами.

«Если данное происшествие расценивается как террористическая атака, но не военный акт, жители и бизнес могут рассчитывать на страховую выплату по договору страхования имущества», — написали в РБК со ссылкой на интервью с Громадской. При этом большинство полисов страхования содержат исключения, которые освобождают страховщиков от ответственности в случаях, связанных с военными действиями.

По словам Громадской, главное — указать на ключевую роль в определении страховых выплат, связанную с трактовкой происшествия. Если событие признается военным актом, страховые компании могут отказаться от выплат, тогда как квалификация как террористического акта дает больше шансов на получение компенсации.

С 6 августа в приграничных районах Курской области продолжаются боевые действия между ВСУ и российскими войсками, охватывающие Суджанский и Кореневский районы. В результате этих событий пострадали десятки людей, и был введен режим чрезвычайной ситуации, который 9 августа получил федеральный статус.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Выплата страховых сумм пострадавшим во время военных действий в Курской области зависит от классификации происшествия как страхового случая. Важным фактором является включение в полис риска, связанного с военными действиями или террористическими актами. Об этом сообщила адвокат Светлана Громадская в беседе с журналистами. «Если данное происшествие расценивается как террористическая атака, но не военный акт, жители и бизнес могут рассчитывать на страховую выплату по договору страхования имущества», — написали в РБК со ссылкой на интервью с Громадской. При этом большинство полисов страхования содержат исключения, которые освобождают страховщиков от ответственности в случаях, связанных с военными действиями. По словам Громадской, главное — указать на ключевую роль в определении страховых выплат, связанную с трактовкой происшествия. Если событие признается военным актом, страховые компании могут отказаться от выплат, тогда как квалификация как террористического акта дает больше шансов на получение компенсации. С 6 августа в приграничных районах Курской области продолжаются боевые действия между ВСУ и российскими войсками, охватывающие Суджанский и Кореневский районы. В результате этих событий пострадали десятки людей, и был введен режим чрезвычайной ситуации, который 9 августа получил федеральный статус.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...