Спортсмены из РФ отказались участвовать в церемонии закрытия Олимпиады в Париже

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Российские спортсмены не посетят церемонию закрытия Игр-2024 (архивное фото)
Российские спортсмены не посетят церемонию закрытия Игр-2024 (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Олимпиада-2024

Все спортсмены, выступавшие в этом году на Олимпиаде в Париже, не собираются посещать церемонию закрытия Игр. Об этом сообщили во Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.

«Никто из российских каноистов не поедет на церемонию закрытия», — заявили ТАСС в федерации. Отмечается, что многие российские спортсмены уже прибыли домой. Так Париж уже покинули велогонщики, прыгунья на батуте Анжела Бладцева, семеро российских теннисистов и пловец Евгений Сомов.

Последним, кто участвовал на Олимпиаде от РФ, был гребец Захар Петров, 9 августа мужчина занял четвертое место в финале на дистанции тысячи метров в каноэ-одиночке. До него свое выступление завершили каноисты Олеся Ромасенко и Алексей Коровашков.

Российские спортсмены были допущены до участия в Олимпийских играх в Париже только в нейтральном статусе, без права носить цвета государства. Они также не могли участвовать в командных соревнованиях, передает 360.ru. Церемония закрытия Олимпийских игр в Париже состоится 11 августа.

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Все спортсмены, выступавшие в этом году на Олимпиаде в Париже, не собираются посещать церемонию закрытия Игр. Об этом сообщили во Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ. «Никто из российских каноистов не поедет на церемонию закрытия», — заявили ТАСС в федерации. Отмечается, что многие российские спортсмены уже прибыли домой. Так Париж уже покинули велогонщики, прыгунья на батуте Анжела Бладцева, семеро российских теннисистов и пловец Евгений Сомов. Последним, кто участвовал на Олимпиаде от РФ, был гребец Захар Петров, 9 августа мужчина занял четвертое место в финале на дистанции тысячи метров в каноэ-одиночке. До него свое выступление завершили каноисты Олеся Ромасенко и Алексей Коровашков. Российские спортсмены были допущены до участия в Олимпийских играх в Париже только в нейтральном статусе, без права носить цвета государства. Они также не могли участвовать в командных соревнованиях, передает 360.ru. Церемония закрытия Олимпийских игр в Париже состоится 11 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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