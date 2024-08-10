Спортсмены из РФ отказались участвовать в церемонии закрытия Олимпиады в Париже

Все спортсмены, выступавшие в этом году на Олимпиаде в Париже, не собираются посещать церемонию закрытия Игр. Об этом сообщили во Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.
«Никто из российских каноистов не поедет на церемонию закрытия», — заявили ТАСС в федерации. Отмечается, что многие российские спортсмены уже прибыли домой. Так Париж уже покинули велогонщики, прыгунья на батуте Анжела Бладцева, семеро российских теннисистов и пловец Евгений Сомов.
Последним, кто участвовал на Олимпиаде от РФ, был гребец Захар Петров, 9 августа мужчина занял четвертое место в финале на дистанции тысячи метров в каноэ-одиночке. До него свое выступление завершили каноисты Олеся Ромасенко и Алексей Коровашков.
Российские спортсмены были допущены до участия в Олимпийских играх в Париже только в нейтральном статусе, без права носить цвета государства. Они также не могли участвовать в командных соревнованиях, передает 360.ru. Церемония закрытия Олимпийских игр в Париже состоится 11 августа.
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