09 августа 2024

Тагильским властям пришлось заплатить звезде TikTok за сорванный из-за взрыва концерт

Мэрия Нижнего Тагила выплатила Амирчику неустойку за отмену выступления
© Служба новостей «URA.RU»
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Певец Amirchik должен был выступить 10 августа на Дне города (фото из архива) Фото:
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Властям Нижнего Тагила (Свердловская область) пришлось выплатить неустойку певцу Amirchik за отмену концерта. Он должен был выступить 10 августа на Дне города, но из-за взрыва пятиэтажки, где погибли 10 человек, власти урезали программу. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к местной администрации.

«Пришлось отдать певцу 30-процентную неустойку за отмену концерта. Хотели перенести его выступление на 1 сентября, но это время у него уже занято», — поделился собеседник.

Программа в честь 302-летия Нижнего Тагила проходит с 9 по 11 августа. После взрыва пятиэтажного дома на Сибирской, 81, где 26 человек пострадали и 10 погибли, мэр города Владислав Пинаев принял решение сократить ее. Единственной приглашенной звездой остался Александр Маршал, чьи песни больше подходят под нынешнюю атмосферу, комментировал ранее Пинаев. Он выступит сегодня, 10 августа.

Amirchik — 20-летний артист из Бишкека. Популярность он получил в TikTok благодаря акустическим каверам на популярные песни. Является автором хитов «Эта любовь» и «Розовый вечер».

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Властям Нижнего Тагила (Свердловская область) пришлось выплатить неустойку певцу Amirchik за отмену концерта. Он должен был выступить 10 августа на Дне города, но из-за взрыва пятиэтажки, где погибли 10 человек, власти урезали программу. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к местной администрации. «Пришлось отдать певцу 30-процентную неустойку за отмену концерта. Хотели перенести его выступление на 1 сентября, но это время у него уже занято», — поделился собеседник. Программа в честь 302-летия Нижнего Тагила проходит с 9 по 11 августа. После взрыва пятиэтажного дома на Сибирской, 81, где 26 человек пострадали и 10 погибли, мэр города Владислав Пинаев принял решение сократить ее. Единственной приглашенной звездой остался Александр Маршал, чьи песни больше подходят под нынешнюю атмосферу, комментировал ранее Пинаев. Он выступит сегодня, 10 августа. Amirchik — 20-летний артист из Бишкека. Популярность он получил в TikTok благодаря акустическим каверам на популярные песни. Является автором хитов «Эта любовь» и «Розовый вечер».
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© Служба новостей «URA.RU»
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