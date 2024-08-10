Мэр Курска поделился, как его город работает в режиме КТО

Игорь Куцак: в настоящий момент обстановка в Курске стабильная
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Беженцы из Мариуполя в Безыменном. ДНР, эвакуация, беженцы, пункт временного размещения, катастрофа, гуманитарная
Эвакуация населения в Курской области продолжается в связи с вторжением ВСУ, уточнил Игорь Куцак Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО) в связи с вторжением украинских диверсантов. На данный момент обстановка в городе стабильная. Спецслужбы работают в усиленном режиме. Об этом сообщил мэр города Игорь Куцак.

«Все службы работают в усиленном режиме. Помощь в обеспечении безопасности наших горожан правоохранительным органам оказывает добровольная народная дружина «РеZерв», — сообщил Куцак в своем telegram-канале. Он также добавил, что оказывается помощь переселенцам, которые были вынуждены эвакуироваться. Более 16 тысяч человек подали заявления на переселение.

Ранее президент России Владимир Путин поручил регионам оказать поддержку в переселении населения. Российский глава уточнил, что совместно с правительством страны решено выплатить пострадавшим от вторжения ВСУ по 10 тысяч рублей. Из-за неспокойной обстановки режим КТО был также введен в Брянской, Белгородской и Курской областях.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО) в связи с вторжением украинских диверсантов. На данный момент обстановка в городе стабильная. Спецслужбы работают в усиленном режиме. Об этом сообщил мэр города Игорь Куцак. «Все службы работают в усиленном режиме. Помощь в обеспечении безопасности наших горожан правоохранительным органам оказывает добровольная народная дружина «РеZерв», — сообщил Куцак в своем telegram-канале. Он также добавил, что оказывается помощь переселенцам, которые были вынуждены эвакуироваться. Более 16 тысяч человек подали заявления на переселение. Ранее президент России Владимир Путин поручил регионам оказать поддержку в переселении населения. Российский глава уточнил, что совместно с правительством страны решено выплатить пострадавшим от вторжения ВСУ по 10 тысяч рублей. Из-за неспокойной обстановки режим КТО был также введен в Брянской, Белгородской и Курской областях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...