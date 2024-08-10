Мэр Курска поделился, как его город работает в режиме КТО

Игорь Куцак: в настоящий момент обстановка в Курске стабильная

10 августа 2024 в 15:33 Размер текста - 17 +

Эвакуация населения в Курской области продолжается в связи с вторжением ВСУ, уточнил Игорь Куцак Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО) в связи с вторжением украинских диверсантов. На данный момент обстановка в городе стабильная. Спецслужбы работают в усиленном режиме. Об этом сообщил мэр города Игорь Куцак. «Все службы работают в усиленном режиме. Помощь в обеспечении безопасности наших горожан правоохранительным органам оказывает добровольная народная дружина «РеZерв», — сообщил Куцак в своем telegram-канале. Он также добавил, что оказывается помощь переселенцам, которые были вынуждены эвакуироваться. Более 16 тысяч человек подали заявления на переселение. Ранее президент России Владимир Путин поручил регионам оказать поддержку в переселении населения. Российский глава уточнил, что совместно с правительством страны решено выплатить пострадавшим от вторжения ВСУ по 10 тысяч рублей. Из-за неспокойной обстановки режим КТО был также введен в Брянской, Белгородской и Курской областях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО) в связи с вторжением украинских диверсантов. На данный момент обстановка в городе стабильная. Спецслужбы работают в усиленном режиме. Об этом сообщил мэр города Игорь Куцак. «Все службы работают в усиленном режиме. Помощь в обеспечении безопасности наших горожан правоохранительным органам оказывает добровольная народная дружина «РеZерв», — сообщил Куцак в своем telegram-канале. Он также добавил, что оказывается помощь переселенцам, которые были вынуждены эвакуироваться. Более 16 тысяч человек подали заявления на переселение. Ранее президент России Владимир Путин поручил регионам оказать поддержку в переселении населения. Российский глава уточнил, что совместно с правительством страны решено выплатить пострадавшим от вторжения ВСУ по 10 тысяч рублей. Из-за неспокойной обстановки режим КТО был также введен в Брянской, Белгородской и Курской областях.