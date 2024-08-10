В трех регионах России ввели режим КТО: что это значит, и каковы последствия

В России ввели режим КТО в Брянской, Курской и Белгородской областях с 9 августа

В связи с введением контртеррористической операции граждан призвали не поддаваться панике (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В трех регионах России — Брянской, Курской и Белгородской областях — с 9 августа ввели режим контртеррористической операции (КТО). Принято решение о соответствующем оповещении силовых структур и органов государственной власти территорий. Национальный антитеррористический комитет (НАК) подчеркнул, что эти меры необходимы в целях обеспечения безопасности граждан и пресечения угроз террористических актов со стороны Украины. Что известно к этому часу и детали о режиме КТО — в материале URA.RU.

Представители власти во время режима КТО получают право проникать в жилые и нежилые помещения физических лиц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заявление НАК в связи с введением КТО

В Национальном антитеррористическом комитете подчеркнули, власти Украины предприняли беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки в ряде регионов России. В связи с введением режима контртеррористической операции предпринимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности, поддержания правопорядка и усиления защиты объектов.

«Организовать с девятого августа 2024 года проведение контртеррористических операций в Белгородской, Брянской и Курской областях. Решение принято в целях обеспечения пресечения угроз совершения террористических актов диверсионно-разведывательными формированиями противника председателем Национального антитеррористического комитета, директором ФСБ России А.В. Бортниковым», — говорится в сообщении.

Что такое режим КТО, и как вести себя при его объявлении

В период действия режима КТО власти имеют право осуществлять проверку документов, досмотр транспортных средств и людей, ограничивать движение, усиливать охрану важных объектов, приостанавливать связь и контролировать телефонные переговоры. Также могут быть введены ограничения на продажу оружия и алкоголя.

Дополнительно, в условиях КТО, предусмотрена возможность изъятия транспортных средств у организаций и физических лиц для целей медицинской эвакуации и преследования подозреваемых. В экстренных случаях такие меры применяются без предварительного уведомления владельцев.

Правоохранительные органы, осуществляющие КТО, имеют право без препятствий входить в жилые и нежилые помещения, а также на земельные участки, принадлежащие гражданам и организациям. Если это необходимо для выполнения задач по противодействию терроризму.

Гражданам важно следовать определенным рекомендациям для обеспечения безопасности: соблюдать спокойствие и оставаться дома, следовать указаниям правоохранительных органов, не распространять неподтвержденную информацию, быть внимательными к окружающей обстановке, запастись необходимыми ресурсами, не пропускать официальные сообщения и не поддаваться панике.

НАК объявил, что в трех регионах будут приняты допмеры для защиты объектов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В каких приграничных регионах уже вводили КТО

В Белгородской области в мае 2023 года уже водили режим контртеррористической операции. Об этом тогда сообщал губернатор Вячеслав Гладков. Ранее Гладков объявлял о заходе украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Грайворонского округа области. Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ провели успешную операцию по ликвидации противника.

Также режим чрезвычайной ситуации (ЧС) был введен в Курской области. Он позволил при необходимости ограничить доступ людей и транспорта на определенные территории. Режим ЧС регионального характера для ликвидации последствий захода на территорию региона вражеских сил объявляли по распоряжению врио губернатора Алексея Смирнова. Он тогда заявил, что возглавил оперативный круглосуточный штаб лично.

На территориях Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях 20 октября 2022 года вводилось военное положение. Президент РФ Владимир Путин тогда напомнил, что на указанных территориях, еще до их вступления в состав РФ, действовал соответствующий режим. Глава государства отметил, что «необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства».

В период проведения КТО представители власти получают возможность изымать транспортные средства у организаций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первая реакция общества

Военный корреспондент Юрий Котенок ночью 10 августа после объявления о введении режима КТО в Брянской области в своем telegram-канале опубликовал сообщение с просьбой ввести режим КТО еще в нескольких регионах. Для этого он обратился к президенту и руководству НАК.

«Товарищ верховный главнокомандующий! Уважаемые представители Национального Антитеррористического комитета, необходимо вводить режим проведения Контртеррористической операции еще в ряде регионов. Пока не поздно», — написал Котенок.