Жители разрушенного дома в Курске описали момент падения ракеты ВСУ на дом

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Взрыв газа в жилом доме в г. Балашиха. Москва, осколки стекла, разбитое окно, последствия взрыва
Оперативные службы быстро потушили огонь (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В момент падения ракеты ВСУ на жилой дом в Курске 11 августа была паника. Об этом сообщили жители разрушенного дома в Курске.

«Мы спали. Долбануло так, что вообще. Подскочили. Стекла посыпались. У нас жалюзи отлетели, все отвалилось. Паника была, мы как были, в том и выбежали. Мы вышли, все в дыму. Паника возле подъезда. Скорая, пожарная, носилки», — поделились жители с Рен ТВ. Как они заявили, ночью было много ударов. По словам жителей, на удар оперативно отреагировали оперативные службы и потушили быстро огонь, после чего начали заниматься повторным тушением очагов возгорания.

Ночью 11 августа сбитая ракета Вооруженных сил Украины упала на жилой дом в Курске. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Из дома эвакуировали 30 человек, 13 жителей пострадали, передает 360.ru.

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В момент падения ракеты ВСУ на жилой дом в Курске 11 августа была паника. Об этом сообщили жители разрушенного дома в Курске. «Мы спали. Долбануло так, что вообще. Подскочили. Стекла посыпались. У нас жалюзи отлетели, все отвалилось. Паника была, мы как были, в том и выбежали. Мы вышли, все в дыму. Паника возле подъезда. Скорая, пожарная, носилки», — поделились жители с Рен ТВ. Как они заявили, ночью было много ударов. По словам жителей, на удар оперативно отреагировали оперативные службы и потушили быстро огонь, после чего начали заниматься повторным тушением очагов возгорания. Ночью 11 августа сбитая ракета Вооруженных сил Украины упала на жилой дом в Курске. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Из дома эвакуировали 30 человек, 13 жителей пострадали, передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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