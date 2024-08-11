Жители разрушенного дома в Курске описали момент падения ракеты ВСУ на дом

11 августа 2024 в 07:58 Размер текста - 17 +

Оперативные службы быстро потушили огонь (архивное фото) Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В момент падения ракеты ВСУ на жилой дом в Курске 11 августа была паника. Об этом сообщили жители разрушенного дома в Курске. «Мы спали. Долбануло так, что вообще. Подскочили. Стекла посыпались. У нас жалюзи отлетели, все отвалилось. Паника была, мы как были, в том и выбежали. Мы вышли, все в дыму. Паника возле подъезда. Скорая, пожарная, носилки», — поделились жители с Рен ТВ. Как они заявили, ночью было много ударов. По словам жителей, на удар оперативно отреагировали оперативные службы и потушили быстро огонь, после чего начали заниматься повторным тушением очагов возгорания. Ночью 11 августа сбитая ракета Вооруженных сил Украины упала на жилой дом в Курске. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Из дома эвакуировали 30 человек, 13 жителей пострадали, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В момент падения ракеты ВСУ на жилой дом в Курске 11 августа была паника. Об этом сообщили жители разрушенного дома в Курске. «Мы спали. Долбануло так, что вообще. Подскочили. Стекла посыпались. У нас жалюзи отлетели, все отвалилось. Паника была, мы как были, в том и выбежали. Мы вышли, все в дыму. Паника возле подъезда. Скорая, пожарная, носилки», — поделились жители с Рен ТВ. Как они заявили, ночью было много ударов. По словам жителей, на удар оперативно отреагировали оперативные службы и потушили быстро огонь, после чего начали заниматься повторным тушением очагов возгорания. Ночью 11 августа сбитая ракета Вооруженных сил Украины упала на жилой дом в Курске. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Из дома эвакуировали 30 человек, 13 жителей пострадали, передает 360.ru.