Ракета ВСУ упала на жилой дом в Курске

После падения ракеты возник пожар
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Сбитая ракета Вооруженных сил Украины упала на жилой дом в Курске. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Сегодня сбитая украинская ракета упала на жилой дом в городе Курске», — написал Смирнов в telegram-канале. Он уточнил, что после этого возник пожар. На месте находятся экстренные службы.
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