Ракета ВСУ упала на жилой дом в Курске

11 августа 2024 в 02:19 Размер текста - 17 +

После падения ракеты возник пожар Фото: Anthony Sweeney / U.S. Department of Defense новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Сбитая ракета Вооруженных сил Украины упала на жилой дом в Курске. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов. «Сегодня сбитая украинская ракета упала на жилой дом в городе Курске», — написал Смирнов в telegram-канале. Он уточнил, что после этого возник пожар. На месте находятся экстренные службы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сбитая ракета Вооруженных сил Украины упала на жилой дом в Курске. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов. «Сегодня сбитая украинская ракета упала на жилой дом в городе Курске», — написал Смирнов в telegram-канале. Он уточнил, что после этого возник пожар. На месте находятся экстренные службы.