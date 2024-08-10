10 августа 2024

Ракета ВСУ упала на жилой дом в Курске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пэтриот. ПВО. stock, залп, сша, пуск, ракета, пво, patriot,  stock, пэтриот
После падения ракеты возник пожар Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Сбитая ракета Вооруженных сил Украины упала на жилой дом в Курске. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Сегодня сбитая украинская ракета упала на жилой дом в городе Курске», — написал Смирнов в telegram-канале. Он уточнил, что после этого возник пожар. На месте находятся экстренные службы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сбитая ракета Вооруженных сил Украины упала на жилой дом в Курске. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов. «Сегодня сбитая украинская ракета упала на жилой дом в городе Курске», — написал Смирнов в telegram-канале. Он уточнил, что после этого возник пожар. На месте находятся экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...