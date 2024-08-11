Офицер «Рубин» рассекретил новую уловку военных ВСУ

Офицер «Рубин»: ВСУ модифицируют советские имитаторы целей ПВО в ударные дроны
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Вооруженные силы Украины. stock, граната, всу,  stock, чека
Военный отметил кустарный способ изменений в отечественных устройствах Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные модифицируют советские имитаторы целей для ПВО, превращая их в ударные беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил офицер представительства по разминированию Запорожской и Херсонской областей с позывным «Рубин» в беседе с российскими журналистами.

«Украинские боевики кустарно переделывают имитаторы цели под ударные БПЛА», — написали в РИА Новости со ссылкой на слова сапера. Он уточнил об обнаружении такого дрона около месяца назад и предположении касательно изначального предназначения устройства для тренировки войск ПВО.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявлял, что-то дежурные силы ПВО региона сбили более десяти беспилотников ВСУ. Пострадавших и разрушений нет, однако режим опасности в регионе продолжается, уточняет RT.

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Украинские военные модифицируют советские имитаторы целей для ПВО, превращая их в ударные беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил офицер представительства по разминированию Запорожской и Херсонской областей с позывным «Рубин» в беседе с российскими журналистами. «Украинские боевики кустарно переделывают имитаторы цели под ударные БПЛА», — написали в РИА Новости со ссылкой на слова сапера. Он уточнил об обнаружении такого дрона около месяца назад и предположении касательно изначального предназначения устройства для тренировки войск ПВО. Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявлял, что-то дежурные силы ПВО региона сбили более десяти беспилотников ВСУ. Пострадавших и разрушений нет, однако режим опасности в регионе продолжается, уточняет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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