В Курской области уничтожена колонна техники ВСУ вместе с личным составом

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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, бронежилет, каска, боец, боевые действия, воин, армия, военные, связь, рация, донбасс, война, патруль, обмундирование, часовой, снаряжение, патрулирование, зачистка, ахмат, солдат, сво, кадыровцы
Спецназ «Ахмат» совместно с морпехами уничтожили технику НАТО с личным составом на борту, передает Кадыров Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Бойцы чеченского спецназа «Ахмат» совместно с морской пехотой ликвидировали живую силу ВСУ и натовскую технику в Курской области. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Военнослужащие полка „АХМАТ-Чечня“ МО РФ под руководством дорогого БРАТА Асламбека Салиева, совместно с 810-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты уничтожили колонну укронатовской техники вместе с личным составом», — сообщил Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что характер боеприпасов, которые украинские военные хотели доставить на позиции, доказывает причастность НАТО к диверсионному вторжению Украины.

Курскую область украинские ДРГ атакуют с 6 августа. Спецназ «Ахмат» был отправлен на поддержку российской армии к линии боевых действий.

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Бойцы чеченского спецназа «Ахмат» совместно с морской пехотой ликвидировали живую силу ВСУ и натовскую технику в Курской области. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Военнослужащие полка „АХМАТ-Чечня“ МО РФ под руководством дорогого БРАТА Асламбека Салиева, совместно с 810-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты уничтожили колонну укронатовской техники вместе с личным составом», — сообщил Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что характер боеприпасов, которые украинские военные хотели доставить на позиции, доказывает причастность НАТО к диверсионному вторжению Украины. Курскую область украинские ДРГ атакуют с 6 августа. Спецназ «Ахмат» был отправлен на поддержку российской армии к линии боевых действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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