В Курской области уничтожена колонна техники ВСУ вместе с личным составом

11 августа 2024 в 22:18 Размер текста - 17 +

Спецназ «Ахмат» совместно с морпехами уничтожили технику НАТО с личным составом на борту, передает Кадыров Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Бойцы чеченского спецназа «Ахмат» совместно с морской пехотой ликвидировали живую силу ВСУ и натовскую технику в Курской области. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Военнослужащие полка „АХМАТ-Чечня“ МО РФ под руководством дорогого БРАТА Асламбека Салиева, совместно с 810-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты уничтожили колонну укронатовской техники вместе с личным составом», — сообщил Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что характер боеприпасов, которые украинские военные хотели доставить на позиции, доказывает причастность НАТО к диверсионному вторжению Украины. Курскую область украинские ДРГ атакуют с 6 августа. Спецназ «Ахмат» был отправлен на поддержку российской армии к линии боевых действий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бойцы чеченского спецназа «Ахмат» совместно с морской пехотой ликвидировали живую силу ВСУ и натовскую технику в Курской области. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Военнослужащие полка „АХМАТ-Чечня“ МО РФ под руководством дорогого БРАТА Асламбека Салиева, совместно с 810-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты уничтожили колонну укронатовской техники вместе с личным составом», — сообщил Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что характер боеприпасов, которые украинские военные хотели доставить на позиции, доказывает причастность НАТО к диверсионному вторжению Украины. Курскую область украинские ДРГ атакуют с 6 августа. Спецназ «Ахмат» был отправлен на поддержку российской армии к линии боевых действий.