В России подорожают вино и крепкий алкоголь: новые цены после повышения пошлин

На прошлой неделе Россия ввела новые пошлины на импортный алкоголь и вино из недружественных стран. По словам экспертов, наиболее ощутимо удорожание коснется бюджетных вин, цены на которые могут возрасти на 10–15%, а также премиальных крепких напитков, где ценник может подскочить на 20–25%. О том, как изменится стоимость и ассортимент алкоголя в стране — в материале URA.RU.
Как повысили пошлины на импортный алкоголь
Нововведения предусматривают увеличение ставок ввозной пошлины до 20% от таможенной стоимости для крепких напитков и до 25% для вин. При этом минимальная ставка составит 3 евро за литр спирта у крепкого алкоголя и 2 доллара у вина. Эти изменения будут актуальны до конца 2024 года.
Как поменяется цена на вино из недружественных стран
Изменения в таможенной политике России, касающиеся увеличения пошлин на импортное вино, предвещают подъем розничных цен на продукцию из недружественных стран. Специалисты отмечают, что степень влияния новых пошлин на конечную стоимость будет зависеть от ценовой категории товара: чем выше исходная цена вина, тем менее ощутимо повлияет увеличение пошлины, передает РБК.
Генеральный директор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский прогнозирует, что наибольшее удорожание коснется вин более доступного ценового диапазона. Так, вина стоимостью до 1000 рублей за бутылку могут подорожать на 10–15%. В среднем ценовом сегменте, где бутылка обходится от 1000 до 3500 рублей, возможно увеличение цен на 5–10%, тогда как для вин премиум-класса цена может возрасти примерно на 5%.
Александр Липилин из компании Fort предполагает, что после повышения пошлин найти вино из недружественных стран дешевле 1000 рублей станет затруднительно. Он оценивает предстоящее удорожание для данной категории продукции в 10%, а для более дорогих вин — в 7%.
Леонид Рафаилов из AST указывает на минимальный порог стоимости бутылки вина из указанных стран в размере около 600 рублей. Он подчеркивает, что даже вина стоимостью до 1 евро не будут продаваться дешевле этой отметки. По его оценкам, вина до 1500 рублей подорожают на сумму около 100 рублей, а более дорогие напитки увеличатся в цене на 5%.
Евгений Щербаков из Luding Group также подтверждает тенденцию к исчезновению с полок более доступных вин ценой до 1000 рублей и прогнозирует снижение спроса на импортное вино из недружественных стран в более высоком ценовом сегменте.
Как поменяется цена на крепкий алкоголь
Представители Минфина уточнили для «РБК Вино», что подобные меры не предполагают полного запрета на импорт данных категорий алкоголя. Основная цель заключается в защите национального рынка от внешних факторов. При этом ставки пошлин были рассчитаны таким образом, чтобы не допустить резкого подъема цен в розничных сетях.
В связи с тем, что импортная продукция занимает всего 12% рынка крепких напитков, предполагается, что изменения не окажут существенного воздействия на доступность алкоголя для российских потребителей. Ведомство также акцентировало внимание на улучшении качества и расширении ассортимента отечественных производителей.
Прогнозы экспертов
Участники алкогольного рынка высказывают различные мнения относительно последствий изменений в пошлинах. Леонид Рафаилов предвидит, что цены на крепкие напитки стоимостью до 1500 рублей останутся прежними, тогда как товары в ценовом диапазоне от 1500 до 3500 рублей подорожают на 10%. Еще более значительное увеличение цен — на 15–18% — ожидается в сегменте премиум-класса с ценником свыше 3500 рублей. Александр Липилин прогнозирует повышение цен на дорогой импортный крепкий алкоголь (более 5000 рублей за бутылку) на 20–25%.
Изменения в ставках пошлин
Ранее ставка пошлины на импортный крепкий алкоголь не зависела от его стоимости и составляла 1,4–1,5 евро за литр. Таким образом, за бутылку объемом 0,7 литра импортеры уплачивали около 1 евро. Под новые условия минимальная пошлина составляет 3 евро за литр чистого спирта, что эквивалентно примерно 0,8 евро за бутылку 0,7 литров. Это означает, что для продукции стоимостью менее 5 евро пошлина фактически уменьшилась.
Возможное влияние на дешевый сегмент
Тем не менее некоторые эксперты предполагают, что удорожание затронет и бюджетный сегмент рынка. Президент компании LADOGA Вениамин Грабар отмечает, что повышение пошлин особенно заметно скажется на самой дешевой продукции. Он предполагает, что отгрузочные цены могут вырасти на 10%, а на полках магазинов товар может подорожать до 15%.
Когда изменятся цены на импортный алкоголь
Представители алкогольной отрасли предупреждают о скором изменении цен на импортный алкоголь в результате новых таможенных пошлин.
Александр Липилин подчеркивает, что рост пошлин отразится на стоимости вина для конечного потребителя в кратчайшие сроки. Он прогнозирует, что к концу текущего года розничные сети уже в полной мере адаптируют цены под новые экономические условия. В секторе ресторанного бизнеса, где обычно поддерживается минимальный уровень запасов, изменения произойдут даже быстрее. Липилин отмечает, что большинство виноторговых компаний держат на складах запасы, рассчитанные на три-четыре месяца работы, однако формирование более крупных запасов при текущих условиях является сложной задачей.
Леонид Рафаилов указывает, что имеющихся у крупных компаний запасов должно хватить примерно на тот же срок — три-четыре месяца. Он предвещает существенные изменения в ассортименте и ценообразовании как на полках магазинов, так и в ресторанах к окончанию года, подразумевая, что потребители столкнутся с обновленной стоимостью алкогольной продукции уже в преддверии новогодних праздников.
Будут ли дорожать российские вина
Эксперты отрасли высказывают различные мнения относительно того, как изменение таможенных пошлин повлияет на стоимость российского вина и алкоголя. Евгений Емельянов, заместитель генерального директора компании «Кубань-Вино», подчеркивает, что увеличение цен на продукцию их компании является ожидаемым и обоснованным. Он связывает этот процесс с ростом общих затрат на производство, включая удорожание винодельческих материалов, запчастей и логистических услуг, а также с повышением заработной платы сотрудников. Емельянов анонсирует, что стоимость вин «Кубань-Вино» возрастет на 4–6% в текущем году, отмечая, что такое плановое повышение характерно для всей отрасли. Александр Липилин также предполагает, что цены на российское вино последуют за тенденцией удорожания европейских вин.
В то же время Павел Титов, президент группы компаний «Абрау-Дюрсо», делает акцент на том, что ценообразование их продукции не зависит от изменений в пошлинах на импортные вина. Он утверждает, что ценовая стратегия «Абрау-Дюрсо» не учитывает эти внешние факторы, подразумевая стабильность стоимости продукции, произведенной в России.
Как изменится ассортимент вин и алкоголя
Активность на алкогольном рынке направлена на поиск новых каналов поставок вина и спиртных напитков из стран, с которыми поддерживаются дружественные отношения. Александр Липилин из компании Fort указывает на необходимость адаптации ассортимента в свете роста пошлин. Он акцентирует внимание на увеличении доли вин из стран, сохраняющих партнерские отношения с Россией, таких как Аргентина, Южно-Африканская Республика и Чили. Липилин также упоминает о возможности расширения предложения российских вин, хотя признает, что соотношение цены и качества этих продуктов может страдать из-за текущей ситуации на рынке.
Леонид Рафаилов подтверждает, что изменения в пошлинах уже заставили компании пересмотреть свою политику импорта. По его мнению, ввоз недорогих европейских вин может стать экономически нецелесообразным, что приведет к их замещению продукцией из Нового Света. Это мнение разделяют и другие представители отрасли, которые активно корректируют политику в ответ на текущие изменения.
Евгений Щербаков из Luding Group говорит о планах компании увеличить долю собственных брендов, а также продукции из дружественных стран в своем ассортименте. Такие страны, как ЮАР, Чили и Аргентина, по его словам, займут более значительное место на полках до 1000 рублей.
Вениамин Грабар из LADOGA выражает более сдержанный подход, отмечая, что компания не будет предпринимать поспешных шагов и будет ориентироваться на предпочтения потребителей.
Максим Черниговский прогнозирует, что спрос на премиальные вина и алкогольные напитки изменится меньше всего, поскольку покупатели этого сегмента обычно менее чувствительны к ценовым колебаниям. Однако он также предсказывает существенные изменения в структуре импорта: снижение объемов поставок из стран с негативной политикой в отношении России и одновременный рост импорта из стран, не подвергшихся санкциям.
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