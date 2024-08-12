Путин пообещал Украине достойный ответ за Курскую область

Президент России Владимир Путин пообещал достойный ответ Украине на атаку Курской области. Он также отметил, что все цели российской армии будут достигнуты. Такие заявления были сделаны в ходе Совета безопасности, который президент проводит на фоне атак на Курскую область.
«Противник безусловно получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, без всякого сомнения, будут достигнуты», — сказал Владимир Путин в ходе совещания. Заседание транслировалось на телеканале «Россия 24».
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