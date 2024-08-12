Армия и оружие Путин пообещал Украине достойный ответ за Курскую область 12 августа 2024 в 16:57 Размер текста - 17 + Президент России Владимир Путин пообещал достойный ответ Украине на атаку Курской области. Он также отметил, что все цели российской армии будут достигнуты. Такие заявления были сделаны в ходе Совета безопасности, который президент проводит на фоне атак на Курскую область. «Противник безусловно получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, без всякого сомнения, будут достигнуты», — сказал Владимир Путин в ходе совещания. Заседание транслировалось на телеканале «Россия 24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент России Владимир Путин пообещал достойный ответ Украине на атаку Курской области. Он также отметил, что все цели российской армии будут достигнуты. Такие заявления были сделаны в ходе Совета безопасности, который президент проводит на фоне атак на Курскую область. «Противник безусловно получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, без всякого сомнения, будут достигнуты», — сказал Владимир Путин в ходе совещания. Заседание транслировалось на телеканале «Россия 24». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям