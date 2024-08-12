Путин пообещал Украине достойный ответ за Курскую область

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Президент России Владимир Путин пообещал достойный ответ Украине на атаку Курской области. Он также отметил, что все цели российской армии будут достигнуты. Такие заявления были сделаны в ходе Совета безопасности, который президент проводит на фоне атак на Курскую область.

«Противник безусловно получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, без всякого сомнения, будут достигнуты», — сказал Владимир Путин в ходе совещания. Заседание транслировалось на телеканале «Россия 24».

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Президент России Владимир Путин пообещал достойный ответ Украине на атаку Курской области. Он также отметил, что все цели российской армии будут достигнуты. Такие заявления были сделаны в ходе Совета безопасности, который президент проводит на фоне атак на Курскую область. «Противник безусловно получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, без всякого сомнения, будут достигнуты», — сказал Владимир Путин в ходе совещания. Заседание транслировалось на телеканале «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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