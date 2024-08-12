Путин предупредил, что ситуация может осложниться: главные заявления с Совбеза

Смирнов: в Курской области под контролем ВСУ остаются 28 населенных пунктов

12 августа 2024 в 18:05 Размер текста - 17 +

Владимир Путин сказал, что ситуация в Курской области может осложниться Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Президент России Владимир Путин провел срочное онлайн-совещание с Советом безопасности РФ по ситуации в Курской области. Глава государства допустил осложнение ситуации. Также на заседании сообщили, что 28 курских населенных пунктов находятся под контролем ВСУ. О главных заявлениях Путина и глав регионов — в материале URA.RU. Заявления Владимира Путина Борьба с украинскими диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) является одной из основных задач в Курской области в рамках контртеррористической операции (КТО). Путин также потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как противник будет выбит с территории России. По словам президента, Киев хочет улучшить свои переговорные позиции в будущем путем атак на Курскую область. Цель же ВСУ — остановить наступление ВС РФ по линии боевого соприкосновения. На совещании Совбеза Путин также высказался о перспективах переговоров с Киевом. Он отметил, что о переговорах с теми, кто наносит удары по мирным жителям, не может быть никакой речи. При этом, президент предупредил, что ситуация может осложниться. Владимир Путин сказал, что ситуация в Курской области может осложниться Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заявления врио губернатора Курской области По словам врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, сейчас ситуация в регионе сложная. Под контролем ВСУ остаются 28 населенных пунктов, в которых находятся около двух тысяч человек. Их судьба на данный момент неизвестна. Кроме того, отсутствие четкой линии фронта в регионе осложняет определение местоположения противника. Сейчас тут действуют ДРГ с российскими документами. Смирнов рассказал, что в области погибли 12 мирных жителей. Ранен 121 человек, из которых 10 детей. Из приграничных районов выехала 121 тысяча человек. При этом запасов лекарств и донорской крови хватает, более 400 медработников прибыли в регион. Также со слов Смирнова, в Курской области усиливают охрану мостов и железнодорожных путей. Уже выкопали противотанковый ров на протяжении 40 километров, и строятся 90 взводно-опорных пунктов. Алексей Смирнов заявил, что 28 населенных пунктов в Курской области остаются под контролем ВСУ Фото: Роман Наумов © URA.RU Заявления губернатора Белгородской области За два года при атаках ВСУ в Белгородской области пострадали более 30 тысяч домов и квартир, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Кроме того, на данный момент около 50-70% мирных жителей покинули город Шебекино. Также, по словам Гладкова, уже принято решение по отселению 12 тысяч человек из приграничных районов Белгородской области. Порядка 50-70% жителей покинули Шебекино, сообщил Вячеслав Гладков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заявления губернатора Брянской области На случай необходимости в Брянской области готовы пункты временного размещения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз на совещании Совбеза. По словам Александра Богомаза, в Брянской области готовы пункты временного размещения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин провел срочное онлайн-совещание с Советом безопасности РФ по ситуации в Курской области. Глава государства допустил осложнение ситуации. Также на заседании сообщили, что 28 курских населенных пунктов находятся под контролем ВСУ. О главных заявлениях Путина и глав регионов — в материале URA.RU. Борьба с украинскими диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) является одной из основных задач в Курской области в рамках контртеррористической операции (КТО). Путин также потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как противник будет выбит с территории России. По словам президента, Киев хочет улучшить свои переговорные позиции в будущем путем атак на Курскую область. Цель же ВСУ — остановить наступление ВС РФ по линии боевого соприкосновения. На совещании Совбеза Путин также высказался о перспективах переговоров с Киевом. Он отметил, что о переговорах с теми, кто наносит удары по мирным жителям, не может быть никакой речи. При этом, президент предупредил, что ситуация может осложниться. По словам врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, сейчас ситуация в регионе сложная. Под контролем ВСУ остаются 28 населенных пунктов, в которых находятся около двух тысяч человек. Их судьба на данный момент неизвестна. Кроме того, отсутствие четкой линии фронта в регионе осложняет определение местоположения противника. Сейчас тут действуют ДРГ с российскими документами. Смирнов рассказал, что в области погибли 12 мирных жителей. Ранен 121 человек, из которых 10 детей. Из приграничных районов выехала 121 тысяча человек. При этом запасов лекарств и донорской крови хватает, более 400 медработников прибыли в регион. Также со слов Смирнова, в Курской области усиливают охрану мостов и железнодорожных путей. Уже выкопали противотанковый ров на протяжении 40 километров, и строятся 90 взводно-опорных пунктов. За два года при атаках ВСУ в Белгородской области пострадали более 30 тысяч домов и квартир, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Кроме того, на данный момент около 50-70% мирных жителей покинули город Шебекино. Также, по словам Гладкова, уже принято решение по отселению 12 тысяч человек из приграничных районов Белгородской области. На случай необходимости в Брянской области готовы пункты временного размещения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз на совещании Совбеза.