Главе департамента экономики и стратегического развития Тюмени Виктору Гамузову прочат возвращение в ХМАО, где он работал до 2021 года. Как рассказал URA.RU источник в югорском политическом истеблишменте, чиновник может занять один из ключевых постов в окружном правительстве.
«Одноклассника врио губернатора Кухарука и одного из давних его соратников Гамузова видели в зоне прилета аэропорта Ханты-Мансийска. По слухам, встречал его лично первый замгубернатора Алексей Забозлаев. Чиновник может занять один из ключевых постов в правительстве, а его компетенции гораздо шире экономического блока», — сообщает инсайдер.
До работы в администрации Тюмени Гамузов был первым вице-мэром Урая — родного города Кухарука — и отвечал за внутреннюю политику, но ушел после конфликта с думской оппозицией. Источники, близкие к администрации Тюмени, уточняют, что Гамузов действительно планирует отставку. В пресс-службу мэрии города и департамент внутренней политики ХМАО направлены запросы. Ответы ожидаются.
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