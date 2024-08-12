12 августа 2024

Тюменскому чиновнику прочат пост в правительстве ХМАО. Инсайд

Глава депэконома Тюмени усилит команду врио губернатора ХМАО Кухарука
© Служба новостей «URA.RU»
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Пост в правительстве Югры прочат главе депэкономики Тюмени Виктору Гамузову
Пост в правительстве Югры прочат главе депэкономики Тюмени Виктору Гамузову Фото:

Главе департамента экономики и стратегического развития Тюмени Виктору Гамузову прочат возвращение в ХМАО, где он работал до 2021 года. Как рассказал URA.RU источник в югорском политическом истеблишменте, чиновник может занять один из ключевых постов в окружном правительстве.

«Одноклассника врио губернатора Кухарука и одного из давних его соратников Гамузова видели в зоне прилета аэропорта Ханты-Мансийска. По слухам, встречал его лично первый замгубернатора Алексей Забозлаев. Чиновник может занять один из ключевых постов в правительстве, а его компетенции гораздо шире экономического блока», — сообщает инсайдер.

До работы в администрации Тюмени Гамузов был первым вице-мэром Урая — родного города Кухарука — и отвечал за внутреннюю политику, но ушел после конфликта с думской оппозицией. Источники, близкие к администрации Тюмени, уточняют, что Гамузов действительно планирует отставку. В пресс-службу мэрии города и департамент внутренней политики ХМАО направлены запросы. Ответы ожидаются.

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Главе департамента экономики и стратегического развития Тюмени Виктору Гамузову прочат возвращение в ХМАО, где он работал до 2021 года. Как рассказал URA.RU источник в югорском политическом истеблишменте, чиновник может занять один из ключевых постов в окружном правительстве. «Одноклассника врио губернатора Кухарука и одного из давних его соратников Гамузова видели в зоне прилета аэропорта Ханты-Мансийска. По слухам, встречал его лично первый замгубернатора Алексей Забозлаев. Чиновник может занять один из ключевых постов в правительстве, а его компетенции гораздо шире экономического блока», — сообщает инсайдер. До работы в администрации Тюмени Гамузов был первым вице-мэром Урая — родного города Кухарука — и отвечал за внутреннюю политику, но ушел после конфликта с думской оппозицией. Источники, близкие к администрации Тюмени, уточняют, что Гамузов действительно планирует отставку. В пресс-службу мэрии города и департамент внутренней политики ХМАО направлены запросы. Ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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