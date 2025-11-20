Логотип РИА URA.RU
Общество

В Сургуте массово отравились студенты колледжа

20 ноября 2025 в 11:46
В больницу обратилось около 19 человек

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сургутском политехническом колледже массовое отравление студентов. Об этом URA.RU сообщил источник знакомый с ситуацией.

«Студентов отпустили домой после первой пары. В мужской части общежития около 15 отравившихся. Были обнаружены личинки в супе в одном из подразделений общежития», — рассказал один из студентов на правах анонимности.

В Роспотребнадзоре URA.RU сообщили, что разбираются в ситуации. «На данный момент уже известно, что заболеваемость вызвана норовирусной инфекцией. Это не пищевое отравление, но пищевой путь передачи инфекции, наряду с другими, не исключен. Эпидемиологическое расследование проводится со вчерашнего дня», — пояснили в ведомстве.

В Депздрав Югры направлен запрос. Ответ на него ожидается.

