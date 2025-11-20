Фестиваль кинодебютов в ХМАО открыл прием заявок

Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» открыл прием заявок на участие. Об этом власти ХМАО сообщили в своем telegram-канале.

«Для участников доступны три конкурсные программы: „Международный конкурс“, „Российские дебюты“ и „Дебют — короткий метр“. Заявки принимаются до 20 января 2026 года», — говорится в сообщении. Фестиваль состоится в Ханты-Мансийске с 12 по 16 марта 2026 года.