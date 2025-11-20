Фестиваль кинодебютов в ХМАО открыл прием заявок
Заявки принимаются до 20 января 2026 года
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня» открыл прием заявок на участие. Об этом власти ХМАО сообщили в своем telegram-канале.
«Для участников доступны три конкурсные программы: „Международный конкурс“, „Российские дебюты“ и „Дебют — короткий метр“. Заявки принимаются до 20 января 2026 года», — говорится в сообщении. Фестиваль состоится в Ханты-Мансийске с 12 по 16 марта 2026 года.
Победителем прошлого сезона «Духа огня» стал продюсер кинокартины «Бумер» Сергей Члиянц. Он завоевал главный приз кинофестиваля в номинации лучший российский дебютный фильм.
