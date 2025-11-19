В Нижневартовске пройдет трибьют-шоу культовой группы Queen

В Нижневартовске на сцене «Дворца искусств» выступит трибьют-группа Radio Queen Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) в эти выходные пройдет трибьют-шоу Radio Queen. Музыканты с симфоническим оркестром исполнят лучшие хиты культовой группы. Любители театра смогут посетить комедию Санкт-Петербургского коллектива, а в кино пройдет премьера третьей части из нашумевшей серии фильмов «Иллюзия обмана».

23 ноября

Radio Queen. Шоу «Богемская рапсодия» (6+)

Дворец искусств, 18:00

Живой звук, выступление с симфоническим оркестром. На сцене дворца в исполнении трибьют-группы Radio Queen прозвучат легендарные песни культового британского рок-певца Фредди Меркьюри. Билеты стартуют от 2800 рублей (балкон) до 5900 рублей (первые ряды).

Музыкально-комедийный хит сезона «Ханума» (12+)

Дворец культуры «Октябрь», 18:00

В эти выходные перед вартовчанами выступят артисты Санкт-Петербургского театра Георгия Данелии со спектаклем «Ханума». Сюжет о свахе, переженившей половину города. Она пытается устроить сразу несколько свадеб, однако другая сваха — Кабато, пытается помешать ей. Билеты от 2000 до 2800 рублей.

Продолжение после рекламы

22 ноября

Трагикомедия «В поисках любви» (16+)

Городской драматический театр, 18:00, 20:40

Спектакль рассказывает о послевоенной жизни. Женщины с разными характерами и взглядами на жизнь оказались в одной коммунальной квартире. Они делятся воспоминаниями о суровом военном времени — и постепенно сближаются. Стоимость билетов от 1000 до 1200 рублей.

22-23 ноября

«Иллюзия обмана 3» (16+)

Кинотеатр «Мир»