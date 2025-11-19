В Нижневартовске пройдет трибьют-шоу культовой группы Queen
В Нижневартовске на сцене «Дворца искусств» выступит трибьют-группа Radio Queen
В Нижневартовске (ХМАО) в эти выходные пройдет трибьют-шоу Radio Queen. Музыканты с симфоническим оркестром исполнят лучшие хиты культовой группы. Любители театра смогут посетить комедию Санкт-Петербургского коллектива, а в кино пройдет премьера третьей части из нашумевшей серии фильмов «Иллюзия обмана».
23 ноября
Radio Queen. Шоу «Богемская рапсодия» (6+)
Дворец искусств, 18:00
Живой звук, выступление с симфоническим оркестром. На сцене дворца в исполнении трибьют-группы Radio Queen прозвучат легендарные песни культового британского рок-певца Фредди Меркьюри. Билеты стартуют от 2800 рублей (балкон) до 5900 рублей (первые ряды).
Музыкально-комедийный хит сезона «Ханума» (12+)
Дворец культуры «Октябрь», 18:00
В эти выходные перед вартовчанами выступят артисты Санкт-Петербургского театра Георгия Данелии со спектаклем «Ханума». Сюжет о свахе, переженившей половину города. Она пытается устроить сразу несколько свадеб, однако другая сваха — Кабато, пытается помешать ей. Билеты от 2000 до 2800 рублей.
22 ноября
Трагикомедия «В поисках любви» (16+)
Городской драматический театр, 18:00, 20:40
Спектакль рассказывает о послевоенной жизни. Женщины с разными характерами и взглядами на жизнь оказались в одной коммунальной квартире. Они делятся воспоминаниями о суровом военном времени — и постепенно сближаются. Стоимость билетов от 1000 до 1200 рублей.
22-23 ноября
«Иллюзия обмана 3» (16+)
Кинотеатр «Мир»
В эти выходные в городе состоится премьера «Иллюзии обмана 3». Очередной части нашумевшей серии в жанре фильм-ограбление. На этот раз иллюзионисты намерены похитить самый крупный в мире королевский алмаз у криминального семейного клана. Билет на картину с Джесси Айзенбергом, Вуди Харрельсоном и Дэйвом Франко стоит 450 рублей.
