Власти ХМАО обновили меры поддержки для КМНС

20 ноября 2025 в 11:33
Получить меру поддержки можно раз в 5 лет

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти ХМАО расширили и проиндексировали меры господдержки для коренных малочисленных народов Севера. Изменения касаются компенсаций на покупку техники и оборудования для традиционного природопользования.

«Расширен перечень материально-технических средств, приобретая которые представители коренных народов могут рассчитывать на компенсацию их стоимости. Теперь в список также будут включены квадроцикл, бензопила и пилорама», — следует из сообщения, опубликованного на сайте правительства округа.

Из-за повышения стоимости на снегоходы и лодки предельный размер компенсации увеличили с 200 000 до 500 000 рублей. Получить меру поддержки можно раз в пять лет.

