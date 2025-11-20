Власти ХМАО обновили меры поддержки для КМНС

Получить меру поддержки можно раз в 5 лет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти ХМАО расширили и проиндексировали меры господдержки для коренных малочисленных народов Севера. Изменения касаются компенсаций на покупку техники и оборудования для традиционного природопользования.

«Расширен перечень материально-технических средств, приобретая которые представители коренных народов могут рассчитывать на компенсацию их стоимости. Теперь в список также будут включены квадроцикл, бензопила и пилорама», — следует из сообщения, опубликованного на сайте правительства округа.