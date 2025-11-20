Власти ХМАО обновили меры поддержки для КМНС
Получить меру поддержки можно раз в 5 лет
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Власти ХМАО расширили и проиндексировали меры господдержки для коренных малочисленных народов Севера. Изменения касаются компенсаций на покупку техники и оборудования для традиционного природопользования.
«Расширен перечень материально-технических средств, приобретая которые представители коренных народов могут рассчитывать на компенсацию их стоимости. Теперь в список также будут включены квадроцикл, бензопила и пилорама», — следует из сообщения, опубликованного на сайте правительства округа.
Из-за повышения стоимости на снегоходы и лодки предельный размер компенсации увеличили с 200 000 до 500 000 рублей. Получить меру поддержки можно раз в пять лет.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!