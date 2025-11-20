В ХМАО при пожаре на даче погибла женщина

В Урае при пожаре на даче в СОТ «Энергетик» погибла женщина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Центроспас-Югория».

«При помощи специального оборудования спасатели распили деревянные конструкций, обеспечив доступ сотрудникам пожарной охраны к очагу возгорания. В ходе разбора конструкций и проливки обнаружена погибшая женщина», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало о пожаре в здании «Магнита» в Сургуте. Площадь горения составила около 250 квадратных метров, произошло обрушение кровли. По данным ретейлера «Магнит», причиной происшествия стал взрыв бытового газового баллона в соседней пекарне. По информации источника URA.RU, при пожаре пострадали четыре человека. Их доставили в больницу.