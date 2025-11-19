Логотип РИА URA.RU
В ХМАО определили лучших в скоростной сборке автомата Калашникова

20 ноября 2025 в 02:52
В чемпионате боролись 30 команд — более 100 человек

В Сургуте (ХМАО) на базе центра специальной подготовки «Сибирский легион» провели чемпионат по скоростной сборке-разборке макета автомата Калашникова. В соревнованиях приняли участие юнармейцы, кадеты и воспитанники военно-патриотических клубов города. Об этом сообщает телеканал «Югра» в telegram-канале.

«На базе Центра специальной подготовки „Сибирский легион“ прошел уже юбилейный, пятый чемпионат по скоростной сборке-разборке макета автомата Калашникова. Участниками состязания стали юнармейцы, воспитанники школ, кадетских классов и военно-патриотических клубов города», — пишут в посте.

За звание самых быстрых и ловких боролись 30 команд — более 100 человек. Участники выполняли пять упражнений: классическая сборка-разборка, а также с закрытыми глазами, лежа, одной рукой и с утяжелителями.

Как отмечают организаторы, чемпионат проводится с 2020 года, и с каждым разом количество участников растет. Навык сборки-разборки автомата Калашникова входит в обязательную программу начальной военной подготовки школьников.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске 14 ноября прошел отборочный этап Северной лиги КВН. В борьбе за выход в финал приняли участие 21 команда из разных городов России и ближнего зарубежья.

