В ХМАО определили лучших в скоростной сборке автомата Калашникова
В чемпионате боролись 30 команд — более 100 человек
В Сургуте (ХМАО) на базе центра специальной подготовки «Сибирский легион» провели чемпионат по скоростной сборке-разборке макета автомата Калашникова. В соревнованиях приняли участие юнармейцы, кадеты и воспитанники военно-патриотических клубов города. Об этом сообщает телеканал «Югра» в telegram-канале.
«На базе Центра специальной подготовки „Сибирский легион“ прошел уже юбилейный, пятый чемпионат по скоростной сборке-разборке макета автомата Калашникова. Участниками состязания стали юнармейцы, воспитанники школ, кадетских классов и военно-патриотических клубов города», — пишут в посте.
За звание самых быстрых и ловких боролись 30 команд — более 100 человек. Участники выполняли пять упражнений: классическая сборка-разборка, а также с закрытыми глазами, лежа, одной рукой и с утяжелителями.
Как отмечают организаторы, чемпионат проводится с 2020 года, и с каждым разом количество участников растет. Навык сборки-разборки автомата Калашникова входит в обязательную программу начальной военной подготовки школьников.
