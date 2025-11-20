Прокуратура начала проверку после массового заболевания в колледже Сургута

Прокуратура Сургута выясняет причины массового заболевания в колледже Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура организовала проверку после массового заболевания среди студентов Сургутского политехнического колледжа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Выясняются причины и условия, повлекшие массовое заболевание. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры.