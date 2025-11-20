Прокуратура начала проверку после массового заболевания в колледже Сургута
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Прокуратура организовала проверку после массового заболевания среди студентов Сургутского политехнического колледжа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Выясняются причины и условия, повлекшие массовое заболевание. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры.
Утром 20 ноября 19 студентов обратились за медпомощью с подозрением на острую кишечную инфекцию. В инциденте разбираются специалисты в сфере эпидемиологии, здравоохранения и образования. В колледже проводятся санитарно-эпидемиологические работы.
