Прокуратура начала проверку после массового заболевания в колледже Сургута

20 ноября 2025 в 11:48
Прокуратура Сургута выясняет причины массового заболевания в колледже

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратура организовала проверку после массового заболевания среди студентов Сургутского политехнического колледжа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Выясняются причины и условия, повлекшие массовое заболевание. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры.

Утром 20 ноября 19 студентов обратились за медпомощью с подозрением на острую кишечную инфекцию. В инциденте разбираются специалисты в сфере эпидемиологии, здравоохранения и образования. В колледже проводятся санитарно-эпидемиологические работы.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

