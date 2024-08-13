Врио губернатора Смирнов: на защиту Курской области встала вся страна

13 августа 2024 в 20:05 Размер текста - 17 +

В Курскую область из регионов поступают продукты, медикаменты и предметы первой необходимости, заявил Алексей Смирнов Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ На защиту Курской области встала вся страна. Из регионов поступают продукты, лекарства, стройматериалы, предметы первой необходимости и снаряжение для военных. «На защиту Курской области встала вся страна. Со всей России нам приходят медикаменты, продукты, стройматериалы, предметы первой необходимости, транспорт, снаряжение для военных», — написал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем telegram-канале. По его словам, в первые дни атаки ВСУ на Курскую область на помощь пришли главы регионов страны. Они размещали переселенцев, оказывали финансовую, техническую, моральную поддержку, отправляли гуманитарную помощь. Кроме того, из федерального центра в регион пришла огромная поддержка, заключил Смирнов. Ранее Минобороны РФ заявило о тысячах убитых и раненных бойцов ВСУ с начала нападения на Курскую область. По данным ведомства, Украина потеряла до 2300 солдат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На защиту Курской области встала вся страна. Из регионов поступают продукты, лекарства, стройматериалы, предметы первой необходимости и снаряжение для военных. «На защиту Курской области встала вся страна. Со всей России нам приходят медикаменты, продукты, стройматериалы, предметы первой необходимости, транспорт, снаряжение для военных», — написал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем telegram-канале. По его словам, в первые дни атаки ВСУ на Курскую область на помощь пришли главы регионов страны. Они размещали переселенцев, оказывали финансовую, техническую, моральную поддержку, отправляли гуманитарную помощь. Кроме того, из федерального центра в регион пришла огромная поддержка, заключил Смирнов. Ранее Минобороны РФ заявило о тысячах убитых и раненных бойцов ВСУ с начала нападения на Курскую область. По данным ведомства, Украина потеряла до 2300 солдат.