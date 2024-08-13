Минобороны заявило о тысячах убитых и раненых бойцов ВСУ с начала нападения на Курскую область

Минобороны: за неделю ВС РФ уничтожили 2030 солдат ВСУ в Курской области

13 августа 2024 в 16:25 Размер текста - 17 +

Ха неделю с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли свыше 2000 солдат Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ С начала украинского вторжения в Курскую область ВСУ потеряли до 2300 своих солдат. Такие данные привели в Минобороны РФ. «Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 2030 военнослужащих, 35 танков, 31 бронетранспортер, 18 боевых машин пехоты», — передает военное ведомство в своем telegram-канале. Также было уничтожено 179 других бронированных машин. В числе пораженного вооружения — зенитные орудия и установки реактивной системы залпового огня. За сутки уничтожено более 400 украинских военных, добавили в министерстве. ВСУ начали свое вторжение в Курскую область 6 августа. Как рассказал врио главы региона Алексей Смирнов, по вине Киева погибли минимум 12 человек из числа гражданских. В ООН официально подтвердили информацию о четырех погибших мирных. При этом ВС РФ продолжают активные боевые действия в приграничных районах. В настоящий момент продвижение ВСУ в Курской области окончательно остановлено, отмечал командир спецназа «Ахмат» и генерал-майор Апти Алаудинов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С начала украинского вторжения в Курскую область ВСУ потеряли до 2300 своих солдат. Такие данные привели в Минобороны РФ. «Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 2030 военнослужащих, 35 танков, 31 бронетранспортер, 18 боевых машин пехоты», — передает военное ведомство в своем telegram-канале. Также было уничтожено 179 других бронированных машин. В числе пораженного вооружения — зенитные орудия и установки реактивной системы залпового огня. За сутки уничтожено более 400 украинских военных, добавили в министерстве. ВСУ начали свое вторжение в Курскую область 6 августа. Как рассказал врио главы региона Алексей Смирнов, по вине Киева погибли минимум 12 человек из числа гражданских. В ООН официально подтвердили информацию о четырех погибших мирных. При этом ВС РФ продолжают активные боевые действия в приграничных районах. В настоящий момент продвижение ВСУ в Курской области окончательно остановлено, отмечал командир спецназа «Ахмат» и генерал-майор Апти Алаудинов.