Минобороны заявило о тысячах убитых и раненых бойцов ВСУ с начала нападения на Курскую область

С начала украинского вторжения в Курскую область ВСУ потеряли до 2300 своих солдат. Такие данные привели в Минобороны РФ.
«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 2030 военнослужащих, 35 танков, 31 бронетранспортер, 18 боевых машин пехоты», — передает военное ведомство в своем telegram-канале. Также было уничтожено 179 других бронированных машин. В числе пораженного вооружения — зенитные орудия и установки реактивной системы залпового огня. За сутки уничтожено более 400 украинских военных, добавили в министерстве.
ВСУ начали свое вторжение в Курскую область 6 августа. Как рассказал врио главы региона Алексей Смирнов, по вине Киева погибли минимум 12 человек из числа гражданских. В ООН официально подтвердили информацию о четырех погибших мирных. При этом ВС РФ продолжают активные боевые действия в приграничных районах. В настоящий момент продвижение ВСУ в Курской области окончательно остановлено, отмечал командир спецназа «Ахмат» и генерал-майор Апти Алаудинов.
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