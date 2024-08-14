ФРГ выдала орден на арест подозреваемого в подрывах «Северных потоков» украинца

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, газпром, чтпз, труба
К взрывам на «Северных потоках» причастны трое граждан Украины, пишет немецкая газета Фото:
новость из сюжета
Повреждения «Северных потоков»

Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, который подозревается в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает газета Suddeutsche Zeitung.

«К нападениям на трубопровод „Северный поток“ причастны трое украинских инструкторов по дайвингу. Федеральная прокуратура выдала ордер на арест одного из них», — пишет газета со ссылкой на совместное расследование с телеканалом ARD и газетой Die Zeit. Уточняется, что главный подогреваемый находился в Польше, на данный момент его местоположение неизвестно. Кроме того, сложности с экстрадицией могут стать источником новых напряженностей в отношениях между Польшей и Германией.

Информации о двух других украинцах мало, известно лишь, что среди них есть женщина. Предполагается, что они могли быть частью экипажа парусной яхты «Андромеда». Судно находится в центре внимания следствия в Германии. Однако немецкая сторона отказалась публиковать промежуточные итоги расследования по подрыву газопроводов, мотивировав это правилами безопасности.

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Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, который подозревается в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает газета Suddeutsche Zeitung. «К нападениям на трубопровод „Северный поток“ причастны трое украинских инструкторов по дайвингу. Федеральная прокуратура выдала ордер на арест одного из них», — пишет газета со ссылкой на совместное расследование с телеканалом ARD и газетой Die Zeit. Уточняется, что главный подогреваемый находился в Польше, на данный момент его местоположение неизвестно. Кроме того, сложности с экстрадицией могут стать источником новых напряженностей в отношениях между Польшей и Германией. Информации о двух других украинцах мало, известно лишь, что среди них есть женщина. Предполагается, что они могли быть частью экипажа парусной яхты «Андромеда». Судно находится в центре внимания следствия в Германии. Однако немецкая сторона отказалась публиковать промежуточные итоги расследования по подрыву газопроводов, мотивировав это правилами безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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