ФРГ выдала орден на арест подозреваемого в подрывах «Северных потоков» украинца

14 августа 2024 в 11:11 Размер текста - 17 +

К взрывам на «Северных потоках» причастны трое граждан Украины, пишет немецкая газета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, который подозревается в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает газета Suddeutsche Zeitung. «К нападениям на трубопровод „Северный поток“ причастны трое украинских инструкторов по дайвингу. Федеральная прокуратура выдала ордер на арест одного из них», — пишет газета со ссылкой на совместное расследование с телеканалом ARD и газетой Die Zeit. Уточняется, что главный подогреваемый находился в Польше, на данный момент его местоположение неизвестно. Кроме того, сложности с экстрадицией могут стать источником новых напряженностей в отношениях между Польшей и Германией. Информации о двух других украинцах мало, известно лишь, что среди них есть женщина. Предполагается, что они могли быть частью экипажа парусной яхты «Андромеда». Судно находится в центре внимания следствия в Германии. Однако немецкая сторона отказалась публиковать промежуточные итоги расследования по подрыву газопроводов, мотивировав это правилами безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, который подозревается в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает газета Suddeutsche Zeitung. «К нападениям на трубопровод „Северный поток“ причастны трое украинских инструкторов по дайвингу. Федеральная прокуратура выдала ордер на арест одного из них», — пишет газета со ссылкой на совместное расследование с телеканалом ARD и газетой Die Zeit. Уточняется, что главный подогреваемый находился в Польше, на данный момент его местоположение неизвестно. Кроме того, сложности с экстрадицией могут стать источником новых напряженностей в отношениях между Польшей и Германией. Информации о двух других украинцах мало, известно лишь, что среди них есть женщина. Предполагается, что они могли быть частью экипажа парусной яхты «Андромеда». Судно находится в центре внимания следствия в Германии. Однако немецкая сторона отказалась публиковать промежуточные итоги расследования по подрыву газопроводов, мотивировав это правилами безопасности.