Германия не будет оглашать ход расследования взрывов на «Северных потоках»

23 июля 2024 в 10:18 Размер текста - 17 +

Германия не будет комментиртовать ход расследования дела о взрывах на «Северных потоках», говорится в отчете правительства Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» ФРГ отказалась публиковать промежуточные итоги расследования по подрыву газопроводов «Северного потока» и «Северного потока — 2» из-за угрозы безопасности для хода следствия. Об этом сообщается в отчете немецкого правительства. «Ни федеральное правительство, ни генеральная прокуратура не рассматривали возможность публикации или предоставления предварительных или промежуточных результатов расследования», — передает «Известия» информацию из отчета. Отмечается, что отказ связан с угрозой для хода следствия. Также власти добавили, что до взрывов федеральное правительство не обеспечивало должной безопасности для Северных потоков». Подрыв трех ниток газопроводов произошел 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура Германии начала расследование инцидента 10 октября 2022 года. Помимо ФРГ, следственные действия также инициировали Дания и Швеция. Согласно отчету кабинета министров Германии, хотя зарубежные эксперты к установлению фактов не привлекались, власти страны активно сотрудничают с международными партнерами. Также Генпрокуратура и федеральное ведомство уголовной полиции страны оказывают юридическую поддержку в следственных мероприятиях. Ранее Швеция закрыла дело о взрывах на газопроводах, потому что не смогла установить обвиняемых. Премьер-министр страны Ульф Кристерссон сообщил, что официальное расследование со шведской стороны было проведено традиционным образом, однако результаты процедуры он не предоставил. Кроме того, Дания также завершила расследование из-за недостатка оснований для возбуждения уголовного дела. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ФРГ отказалась публиковать промежуточные итоги расследования по подрыву газопроводов «Северного потока» и «Северного потока — 2» из-за угрозы безопасности для хода следствия. Об этом сообщается в отчете немецкого правительства. «Ни федеральное правительство, ни генеральная прокуратура не рассматривали возможность публикации или предоставления предварительных или промежуточных результатов расследования», — передает «Известия» информацию из отчета. Отмечается, что отказ связан с угрозой для хода следствия. Также власти добавили, что до взрывов федеральное правительство не обеспечивало должной безопасности для Северных потоков». Подрыв трех ниток газопроводов произошел 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура Германии начала расследование инцидента 10 октября 2022 года. Помимо ФРГ, следственные действия также инициировали Дания и Швеция. Согласно отчету кабинета министров Германии, хотя зарубежные эксперты к установлению фактов не привлекались, власти страны активно сотрудничают с международными партнерами. Также Генпрокуратура и федеральное ведомство уголовной полиции страны оказывают юридическую поддержку в следственных мероприятиях. Ранее Швеция закрыла дело о взрывах на газопроводах, потому что не смогла установить обвиняемых. Премьер-министр страны Ульф Кристерссон сообщил, что официальное расследование со шведской стороны было проведено традиционным образом, однако результаты процедуры он не предоставил. Кроме того, Дания также завершила расследование из-за недостатка оснований для возбуждения уголовного дела.