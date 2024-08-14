ВС РФ взяли под Курском в плен украинцев из «самой жестокой» бригады

В Курской области ВС РФ взяли в плен трех военных из 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ, которая считается элитной и «самой жестокой». Об этом сообщили в силовых структурах.
«На территории Курской области в плен взята группа украинских военных. В составе группы — три человека. Все они — военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии», — передает РИА Новости информацию от силовиков.
Ранее российский военные взяли в плен пятерых бойцов ВСУ. Они также были из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которая считается элитной. Эта же бригада принимала участие в расстреле российских военнопленных в Макеевке в 2022 году.
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