ВС РФ взяли под Курском в плен украинцев из «самой жестокой» бригады

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ВС РФ взяли в плен троих бойцов элитной и «самой жесткой» бригады ВСУ Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области ВС РФ взяли в плен трех военных из 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ, которая считается элитной и «самой жестокой». Об этом сообщили в силовых структурах.

«На территории Курской области в плен взята группа украинских военных. В составе группы — три человека. Все они — военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии», — передает РИА Новости информацию от силовиков.

Ранее российский военные взяли в плен пятерых бойцов ВСУ. Они также были из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которая считается элитной. Эта же бригада принимала участие в расстреле российских военнопленных в Макеевке в 2022 году.

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В Курской области ВС РФ взяли в плен трех военных из 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ, которая считается элитной и «самой жестокой». Об этом сообщили в силовых структурах. «На территории Курской области в плен взята группа украинских военных. В составе группы — три человека. Все они — военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии», — передает РИА Новости информацию от силовиков. Ранее российский военные взяли в плен пятерых бойцов ВСУ. Они также были из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которая считается элитной. Эта же бригада принимала участие в расстреле российских военнопленных в Макеевке в 2022 году.
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