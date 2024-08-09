Forbes: Украина бросила на Курскую область «самую жестокую» бригаду ВСУ

09 августа 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

ВСУ бросили в Курскую область 80-ю элитную бригаду, передает Forbes Фото: U.S Army / Staff Sgt. David Carnahan новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Украина бросила на штурм Курской области 80-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ, которая считается в стране элитной. Об этом сообщает Forbes. Известно, что данная бригада принимала участие в расстреле российских военнопленных. «Колонна бронетехники, въехавшая в Курскую область на третий день внезапного нападения Украины на Россию, подтверждает участие одной из самых сильных и быстроходных бригад Украины — 80-й воздушно-штурмовой бригады», — говорится в публикации издания. Кроме того, сообщается, что украинская бригада укомплектована западной техникой. По данным RT, 80 бригада ВСУ занималась расстрелом российских военнопленных. По данным СПЧ, такой инцидент был в Макеевке в 2022 году. ВСУ начали атаковать Курскую область 6 августа. По данным Минобороны, с того момента по настоящий момент Киев потерял почти 1000 своих солдат. В настоящий момент в сторону региона движется бронетехника ВС РФ. Военкоры РФ отмечали сложную обстановку в регионе. Известно, что в результате действий ВСУ есть жертвы среди гражданских. Тем не менее военное ведомство продолжает информировать об уничтожении украинских позиций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина бросила на штурм Курской области 80-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ, которая считается в стране элитной. Об этом сообщает Forbes. Известно, что данная бригада принимала участие в расстреле российских военнопленных. «Колонна бронетехники, въехавшая в Курскую область на третий день внезапного нападения Украины на Россию, подтверждает участие одной из самых сильных и быстроходных бригад Украины — 80-й воздушно-штурмовой бригады», — говорится в публикации издания. Кроме того, сообщается, что украинская бригада укомплектована западной техникой. По данным RT, 80 бригада ВСУ занималась расстрелом российских военнопленных. По данным СПЧ, такой инцидент был в Макеевке в 2022 году. ВСУ начали атаковать Курскую область 6 августа. По данным Минобороны, с того момента по настоящий момент Киев потерял почти 1000 своих солдат. В настоящий момент в сторону региона движется бронетехника ВС РФ. Военкоры РФ отмечали сложную обстановку в регионе. Известно, что в результате действий ВСУ есть жертвы среди гражданских. Тем не менее военное ведомство продолжает информировать об уничтожении украинских позиций.