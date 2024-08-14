Подозреваемый в подрывах СП украинец сбежал из Польши

Подозреваемый в участии в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» украинец Владимир сбежал из Польши на Украину. Об этом сообщила пресс-секретарь польского генпрокурора Анна Адамяк в беседе с журналистами.
«Владимир Ц., украинский водолаз, подозреваемый немецкими спецслужбами в участии в подрыве газопровода Nord Stream, в начале июля уехал из Польши на Украину», — заявила Адамяк в интервью польскому изданию Onet. Расследование причастности украинского водолаза Владимира к подрывам газопроводов продолжается.
Немецкие власти пытаются установить все факты. Также немецкие СМИ обвинили Польшу в недостаточном сотрудничестве в ходе расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
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