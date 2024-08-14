Подозреваемый в подрывах СП украинец сбежал из Польши

14 августа 2024 в 15:42 Размер текста - 17 +

Украинский водолаз Владимир является разыскиваемым за совершение подрыва газопроводов Фото: Минобороны России новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Подозреваемый в участии в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» украинец Владимир сбежал из Польши на Украину. Об этом сообщила пресс-секретарь польского генпрокурора Анна Адамяк в беседе с журналистами. «Владимир Ц., украинский водолаз, подозреваемый немецкими спецслужбами в участии в подрыве газопровода Nord Stream, в начале июля уехал из Польши на Украину», — заявила Адамяк в интервью польскому изданию Onet. Расследование причастности украинского водолаза Владимира к подрывам газопроводов продолжается. Немецкие власти пытаются установить все факты. Также немецкие СМИ обвинили Польшу в недостаточном сотрудничестве в ходе расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подозреваемый в участии в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» украинец Владимир сбежал из Польши на Украину. Об этом сообщила пресс-секретарь польского генпрокурора Анна Адамяк в беседе с журналистами. «Владимир Ц., украинский водолаз, подозреваемый немецкими спецслужбами в участии в подрыве газопровода Nord Stream, в начале июля уехал из Польши на Украину», — заявила Адамяк в интервью польскому изданию Onet. Расследование причастности украинского водолаза Владимира к подрывам газопроводов продолжается. Немецкие власти пытаются установить все факты. Также немецкие СМИ обвинили Польшу в недостаточном сотрудничестве в ходе расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».