Подозреваемый в подрывах СП украинец сбежал из Польши

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В главной базе Северного флота впервые заступил на боевое дежурство новый отряд по борьбе с подводными диверсантами, десант, водолазы, военный корабль
Украинский водолаз Владимир является разыскиваемым за совершение подрыва газопроводов Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Подозреваемый в участии в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» украинец Владимир сбежал из Польши на Украину. Об этом сообщила пресс-секретарь польского генпрокурора Анна Адамяк в беседе с журналистами.

«Владимир Ц., украинский водолаз, подозреваемый немецкими спецслужбами в участии в подрыве газопровода Nord Stream, в начале июля уехал из Польши на Украину», — заявила Адамяк в интервью польскому изданию Onet. Расследование причастности украинского водолаза Владимира к подрывам газопроводов продолжается.

Немецкие власти пытаются установить все факты. Также немецкие СМИ обвинили Польшу в недостаточном сотрудничестве в ходе расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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Подозреваемый в участии в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» украинец Владимир сбежал из Польши на Украину. Об этом сообщила пресс-секретарь польского генпрокурора Анна Адамяк в беседе с журналистами. «Владимир Ц., украинский водолаз, подозреваемый немецкими спецслужбами в участии в подрыве газопровода Nord Stream, в начале июля уехал из Польши на Украину», — заявила Адамяк в интервью польскому изданию Onet. Расследование причастности украинского водолаза Владимира к подрывам газопроводов продолжается. Немецкие власти пытаются установить все факты. Также немецкие СМИ обвинили Польшу в недостаточном сотрудничестве в ходе расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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