Челябинский экс-судья поделился подробностями дела о попытке убийства младенца бомжами

Двое бездомных пытались убить новорожденного ребенка в Челябинске

14 августа 2024 в 18:32 Размер текста - 17 +

Алексей Акатышев осудил пару, которая попыталась избавиться от малыша Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший судья Центрального райсуда Челябинска, а ныне адвокат Алексей Акатышев в своей авторской рубрике «Истории в мантии» поделился подробностями громкого дела о попытке двух бездомных убить их новорожденного ребенка. По словам Акатышева, рассматривать это дело в суде ему было тяжело, так как речь шла о преступлении против ребенка. «В день описываемых событий наши герои познакомились с каким-то мужиком, которого раскрутили на выпивку. Согласно показаниям, выпили они около трех литров спирта на троих, полирнув все пивом, после чего, довольные выполнением дневной нормы, отправились спать. Ночью около 4 часов утра женщина проснулась от позывов в туалет (который с учетом их места обитания, был, разумеется, очень условным помещением) и в процессе родила ребенка, который упал прямо на бетонный пол. От детского крика проснулся мужчина. Первым, что попалось под руку, перерезал пуповину, а „все остальное она запихнула обратно“ (цитата из показаний мужчины). После этого женщина сказала „избавься от нее“ (по версии женщины она сказала „убери ее“) и мужчина, не сомневаясь в объекте своего обожания, взял обычный черный пакет „майку“, погрузил туда ребенка и отнес в мусорный контейнер, после чего купил женщине цветы и вернулся „домой“», — вспоминает экс-судья. Акатышев отмечает, что пара сошлась на одной теме — алкоголь. Вместе они были девять лет. Из материалов дела стало известно, что мужчина рос в детдоме, имел психическое заболевание, которое усугубилось после удара о мусорную урну головой. Женщина же росла в обычной семье. После переезда в Челябинск отучилась на швею. Но после начались загулы, и она спилась. При этом, по словам Акатышева, во время суда мужчина всячески выгораживал свою любовь ровно до того момента, пока не узнал, что его пассия, находясь в реабилитационном центре (она находилась там под подпиской), нашла себе нового ухажера. По итогу бездомные получили сроки в колонии: мужчина 11 лет строгого режима, женщина — 12 лет общего. Ребенка же спасли неравнодушные граждане. Местная жительница услышала детский плач из контейнера и обратилась к проходящему мимо полицейскому. Тот вызвал коллег и скорую. Сейчас девочке нашли новую любящую семью. Ее назвали в честь женщины, которая нашла ее в мусорке. Отчество же она получила от полицейского, также принявшего участие в ее спасении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший судья Центрального райсуда Челябинска, а ныне адвокат Алексей Акатышев в своей авторской рубрике «Истории в мантии» поделился подробностями громкого дела о попытке двух бездомных убить их новорожденного ребенка. По словам Акатышева, рассматривать это дело в суде ему было тяжело, так как речь шла о преступлении против ребенка. «В день описываемых событий наши герои познакомились с каким-то мужиком, которого раскрутили на выпивку. Согласно показаниям, выпили они около трех литров спирта на троих, полирнув все пивом, после чего, довольные выполнением дневной нормы, отправились спать. Ночью около 4 часов утра женщина проснулась от позывов в туалет (который с учетом их места обитания, был, разумеется, очень условным помещением) и в процессе родила ребенка, который упал прямо на бетонный пол. От детского крика проснулся мужчина. Первым, что попалось под руку, перерезал пуповину, а „все остальное она запихнула обратно“ (цитата из показаний мужчины). После этого женщина сказала „избавься от нее“ (по версии женщины она сказала „убери ее“) и мужчина, не сомневаясь в объекте своего обожания, взял обычный черный пакет „майку“, погрузил туда ребенка и отнес в мусорный контейнер, после чего купил женщине цветы и вернулся „домой“», — вспоминает экс-судья. Акатышев отмечает, что пара сошлась на одной теме — алкоголь. Вместе они были девять лет. Из материалов дела стало известно, что мужчина рос в детдоме, имел психическое заболевание, которое усугубилось после удара о мусорную урну головой. Женщина же росла в обычной семье. После переезда в Челябинск отучилась на швею. Но после начались загулы, и она спилась. При этом, по словам Акатышева, во время суда мужчина всячески выгораживал свою любовь ровно до того момента, пока не узнал, что его пассия, находясь в реабилитационном центре (она находилась там под подпиской), нашла себе нового ухажера. По итогу бездомные получили сроки в колонии: мужчина 11 лет строгого режима, женщина — 12 лет общего. Ребенка же спасли неравнодушные граждане. Местная жительница услышала детский плач из контейнера и обратилась к проходящему мимо полицейскому. Тот вызвал коллег и скорую. Сейчас девочке нашли новую любящую семью. Ее назвали в честь женщины, которая нашла ее в мусорке. Отчество же она получила от полицейского, также принявшего участие в ее спасении.