В Челябинске вынесли приговор бездомным, выбросившим младенца в мусорку

16 ноября 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Суд приговорил бездомных к реальным срокам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Центральном райсуде Челябинска 16 ноября вынесли приговор двум бездомным, которые выбросили новорожденную девочку в мусорный бак. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, мать ребенка приговорили к 12 годам колонии общего режима, ее знакомого — к 11 годам строгого режима. «Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей, обвиняемых в покушении на убийство младенца. Матери ребенка назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Второго подсудимого суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В мае в Центральном районе города местные жители обнаружили в мусорном баке младенца. На место были вызваны спецслужбы. В ходе следствия выяснилось, что матерью ребенка является бездомная. К медикам она не обращалась, рожала прямо на улице. После родов она попросила знакомого избавиться от ребенка. По итогу девочка выжила. Для нее нашли другую семью, которая заботится о ребенке. А в отношении биологической матери девочки и ее знакомого возбудили сразу несколько уголовных дел.

В Центральном райсуде Челябинска 16 ноября вынесли приговор двум бездомным, которые выбросили новорожденную девочку в мусорный бак. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, мать ребенка приговорили к 12 годам колонии общего режима, ее знакомого — к 11 годам строгого режима. «Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей, обвиняемых в покушении на убийство младенца. Матери ребенка назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Второго подсудимого суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В мае в Центральном районе города местные жители обнаружили в мусорном баке младенца. На место были вызваны спецслужбы. В ходе следствия выяснилось, что матерью ребенка является бездомная. К медикам она не обращалась, рожала прямо на улице. После родов она попросила знакомого избавиться от ребенка. По итогу девочка выжила. Для нее нашли другую семью, которая заботится о ребенке. А в отношении биологической матери девочки и ее знакомого возбудили сразу несколько уголовных дел.