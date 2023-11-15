15 ноября 2023

В Челябинске вынесли приговор бездомным, выбросившим младенца в мусорку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, закон, именем российской федерации, правосудие, статья, судья, суд
Суд приговорил бездомных к реальным срокам Фото:

В Центральном райсуде Челябинска 16 ноября вынесли приговор двум бездомным, которые выбросили новорожденную девочку в мусорный бак. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, мать ребенка приговорили к 12 годам колонии общего режима, ее знакомого — к 11 годам строгого режима.

«Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей, обвиняемых в покушении на убийство младенца. Матери ребенка назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Второго подсудимого суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В мае в Центральном районе города местные жители обнаружили в мусорном баке младенца. На место были вызваны спецслужбы. В ходе следствия выяснилось, что матерью ребенка является бездомная. К медикам она не обращалась, рожала прямо на улице. После родов она попросила знакомого избавиться от ребенка.

По итогу девочка выжила. Для нее нашли другую семью, которая заботится о ребенке. А в отношении биологической матери девочки и ее знакомого возбудили сразу несколько уголовных дел.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Центральном райсуде Челябинска 16 ноября вынесли приговор двум бездомным, которые выбросили новорожденную девочку в мусорный бак. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, мать ребенка приговорили к 12 годам колонии общего режима, ее знакомого — к 11 годам строгого режима. «Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей, обвиняемых в покушении на убийство младенца. Матери ребенка назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Второго подсудимого суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В мае в Центральном районе города местные жители обнаружили в мусорном баке младенца. На место были вызваны спецслужбы. В ходе следствия выяснилось, что матерью ребенка является бездомная. К медикам она не обращалась, рожала прямо на улице. После родов она попросила знакомого избавиться от ребенка. По итогу девочка выжила. Для нее нашли другую семью, которая заботится о ребенке. А в отношении биологической матери девочки и ее знакомого возбудили сразу несколько уголовных дел.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...