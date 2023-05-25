25 мая 2023

В Челябинске на помойке нашли младенца

© Служба новостей «URA.RU»
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Мусорные кучи. Челябинск, мусорные контейнеры, помойка, мусорка
От ребенка хотели избавиться сразу после родов Фото:

В центре Челябинска в одном из мусорных контейнеров нашли младенца. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, по подозрению в покушении на убийство задержан бездомный.

«Бездомная женщина родила ребенка на улице. Ее знакомый, также бездомный, выбросил его в контейнер. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство», — рассказал источник.

По данным URA.RU, ребенка обнаружили местные жители. На место были вызваны правоохранительные органы. Ребенок жив и доставлен в медучреждение.

Женщина, которая предположительно является матерью малыша, задержана. По ее словам, она не знала о намерениях ее знакомого избавиться от ребенка.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.

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В центре Челябинска в одном из мусорных контейнеров нашли младенца. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, по подозрению в покушении на убийство задержан бездомный. «Бездомная женщина родила ребенка на улице. Ее знакомый, также бездомный, выбросил его в контейнер. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство», — рассказал источник. По данным URA.RU, ребенка обнаружили местные жители. На место были вызваны правоохранительные органы. Ребенок жив и доставлен в медучреждение. Женщина, которая предположительно является матерью малыша, задержана. По ее словам, она не знала о намерениях ее знакомого избавиться от ребенка. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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