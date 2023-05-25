В Челябинске на помойке нашли младенца

В центре Челябинска в одном из мусорных контейнеров нашли младенца. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, по подозрению в покушении на убийство задержан бездомный.
«Бездомная женщина родила ребенка на улице. Ее знакомый, также бездомный, выбросил его в контейнер. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство», — рассказал источник.
По данным URA.RU, ребенка обнаружили местные жители. На место были вызваны правоохранительные органы. Ребенок жив и доставлен в медучреждение.
Женщина, которая предположительно является матерью малыша, задержана. По ее словам, она не знала о намерениях ее знакомого избавиться от ребенка.
URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.
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