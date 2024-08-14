Биометрический контроль за мигрантами хотят ввести на границе РФ

15 августа 2024 в 03:46 Размер текста - 17 +

Мигранты часто уклоняются от прохождения биометрической регистрации Фото: Илья Московец © URA.RU Биометрический контроль за мигрантами хотят ввести на границе России. Законопроект 14 августа был внесен в Госдуму главой фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым и первым зампредом комитета Госдумы по контролю Дмитрием Гусевым. «Действующий порядок дактилоскопической регистрации предполагает сдачу биометрических данных после въезда в Россию. Это позволяет иностранным гражданам избегать биометрической регистрации», — говорится в пояснительной записке к документу по данным «Известий». Иностранцы, прибывающие в целях, не связанных с трудовой деятельностью, проходят биометрию в течение 90 дней со дня въезда. По словам Миронова, при таком подходе иностранцы затем «забывают» пройти обязательные процедуры. «Есть прецеденты, когда мигранты после совершения правонарушений и последующей депортации меняют документы или буквы в написании фамилии, и затем снова приезжают в РФ. Сдача биометрических данных на границе исключит эти случаи», — считает Миронов. Депутат Госдумы Ярослав Нилов ранее обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву. Он предложил создать единый для всей страны номер, по которому смогли бы обращаться россияне, столкнувшиеся с нелегальной миграцией в своем регионе, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Биометрический контроль за мигрантами хотят ввести на границе России. Законопроект 14 августа был внесен в Госдуму главой фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым и первым зампредом комитета Госдумы по контролю Дмитрием Гусевым. «Действующий порядок дактилоскопической регистрации предполагает сдачу биометрических данных после въезда в Россию. Это позволяет иностранным гражданам избегать биометрической регистрации», — говорится в пояснительной записке к документу по данным «Известий». Иностранцы, прибывающие в целях, не связанных с трудовой деятельностью, проходят биометрию в течение 90 дней со дня въезда. По словам Миронова, при таком подходе иностранцы затем «забывают» пройти обязательные процедуры. «Есть прецеденты, когда мигранты после совершения правонарушений и последующей депортации меняют документы или буквы в написании фамилии, и затем снова приезжают в РФ. Сдача биометрических данных на границе исключит эти случаи», — считает Миронов. Депутат Госдумы Ярослав Нилов ранее обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву. Он предложил создать единый для всей страны номер, по которому смогли бы обращаться россияне, столкнувшиеся с нелегальной миграцией в своем регионе, пишет «Национальная служба новостей».