14 августа 2024

Биометрический контроль за мигрантами хотят ввести на границе РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвич». Екатеринбург, мигрант, нелегал, днк, рейд, следователь, ск рф, следственный комитет россии, взятие мазка, следком
Мигранты часто уклоняются от прохождения биометрической регистрации Фото:

Биометрический контроль за мигрантами хотят ввести на границе России. Законопроект 14 августа был внесен в Госдуму главой фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым и первым зампредом комитета Госдумы по контролю Дмитрием Гусевым.

«Действующий порядок дактилоскопической регистрации предполагает сдачу биометрических данных после въезда в Россию. Это позволяет иностранным гражданам избегать биометрической регистрации», — говорится в пояснительной записке к документу по данным «Известий».

Иностранцы, прибывающие в целях, не связанных с трудовой деятельностью, проходят биометрию в течение 90 дней со дня въезда. По словам Миронова, при таком подходе иностранцы затем «забывают» пройти обязательные процедуры.

«Есть прецеденты, когда мигранты после совершения правонарушений и последующей депортации меняют документы или буквы в написании фамилии, и затем снова приезжают в РФ. Сдача биометрических данных на границе исключит эти случаи», — считает Миронов.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов ранее обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву. Он предложил создать единый для всей страны номер, по которому смогли бы обращаться россияне, столкнувшиеся с нелегальной миграцией в своем регионе, пишет «Национальная служба новостей».

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Биометрический контроль за мигрантами хотят ввести на границе России. Законопроект 14 августа был внесен в Госдуму главой фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым и первым зампредом комитета Госдумы по контролю Дмитрием Гусевым. «Действующий порядок дактилоскопической регистрации предполагает сдачу биометрических данных после въезда в Россию. Это позволяет иностранным гражданам избегать биометрической регистрации», — говорится в пояснительной записке к документу по данным «Известий». Иностранцы, прибывающие в целях, не связанных с трудовой деятельностью, проходят биометрию в течение 90 дней со дня въезда. По словам Миронова, при таком подходе иностранцы затем «забывают» пройти обязательные процедуры. «Есть прецеденты, когда мигранты после совершения правонарушений и последующей депортации меняют документы или буквы в написании фамилии, и затем снова приезжают в РФ. Сдача биометрических данных на границе исключит эти случаи», — считает Миронов. Депутат Госдумы Ярослав Нилов ранее обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву. Он предложил создать единый для всей страны номер, по которому смогли бы обращаться россияне, столкнувшиеся с нелегальной миграцией в своем регионе, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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