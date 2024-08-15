Очевидцы: ВСУ били по мирным жителям Курской области кассетными боеприпасами

15 августа 2024 в 13:01 Размер текста - 17 +

Украинские военные используют кассетные боеприпасы для удара по мирным жителям Фото: Lance Cpl. Wesley Timm / U.S. Department of Defense новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Украинские ДРГ используют кассетные боеприпасы для нанесения удара по мирным жителям в селе Махновка (Суджанский район). Об этом рассказали Оксана и Илья Ермаковы, попавшие под обстрел. «Перед обедом упала эта кассетная бомба на нас… Я видела, как у соседки что-то взорвалось над землей, пошел черный дым», — рассказала Оксана Ермакова. Ее слова передают РИА Новости. Она добавила, что после удара загорелось два дома на их улице. Ее сын Илья поделился, что по дороге в Курск видел около 10-15 гражданских машин, сгоревших в результате обстрелов ВСУ дронами. Он также отметил, что во время атаки чувствовал страх и слышал громкие взрывы, из-за которых дрожал даже дом. Сейчас их семья находится в пункте временного размещения в Курске. Ранее пленный солдат из ВСУ рассказал, что украинские диверсанты занимаются мародерством в населенных пунктах Курской области. По его словам, они воруют вещи из домов мирных жителей и грабят убитых военных, передает RT. Кроме того, военкор Александр Сладков поделился, что украинские военные в Курской области переодеваются в одежду гражданских и передвигаются на отобранных у местных жителей автомобилях. В связи с этим их трудно обнаружить и ликвидировать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские ДРГ используют кассетные боеприпасы для нанесения удара по мирным жителям в селе Махновка (Суджанский район). Об этом рассказали Оксана и Илья Ермаковы, попавшие под обстрел. «Перед обедом упала эта кассетная бомба на нас… Я видела, как у соседки что-то взорвалось над землей, пошел черный дым», — рассказала Оксана Ермакова. Ее слова передают РИА Новости. Она добавила, что после удара загорелось два дома на их улице. Ее сын Илья поделился, что по дороге в Курск видел около 10-15 гражданских машин, сгоревших в результате обстрелов ВСУ дронами. Он также отметил, что во время атаки чувствовал страх и слышал громкие взрывы, из-за которых дрожал даже дом. Сейчас их семья находится в пункте временного размещения в Курске. Ранее пленный солдат из ВСУ рассказал, что украинские диверсанты занимаются мародерством в населенных пунктах Курской области. По его словам, они воруют вещи из домов мирных жителей и грабят убитых военных, передает RT. Кроме того, военкор Александр Сладков поделился, что украинские военные в Курской области переодеваются в одежду гражданских и передвигаются на отобранных у местных жителей автомобилях. В связи с этим их трудно обнаружить и ликвидировать.