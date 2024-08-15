Военкор Сладков рассказал о новой тактике диверсантов в Курской области

Сладков: украинские диверсанты маскируются под гражданских в Курской области
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ФСБ, учения. Челябинск, военные, оружие, вооружение, амуниция, антитеррористические учения, контр-террористическая операция
ВСУ маскируются, надевая одежду гражданских, из-за чего их сложно вычислить, заявил Александр Сладков Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинские военные в Курской области переодеваются в одежду гражданских и передвигаются на отобранных у местных жителей автомобилях, в связи с этим их трудно обнаружить и ликвидировать. Об этом сообщил военкор Александр Сладков.

«Я еще недавно сам недоуменно разводил руками: „Враги приехали на танках, а мы их ловим, как обычных боевиков“! И оказался неправ, так как солдаты противника, когда запахло жареным, начали переодеваться в гражданское платье и перемещаться на отобранных у местных жителей машинах», — написал Сладков в своем telegram-канале.

Также военкор рассказал о режиме Контртеррористической операции (КТО) в Курской области. Он подчеркнул, что режим позволяет централизованно координировать действия по поимке диверсантов. Для этих целей создается специализированная группа, включающая представителей Росгвардии, МЧС, Минобороны, ФСБ и МВД. Также в рамках режима КТО предусмотрено предоставление дополнительных полномочий сотрудникам спецслужб и силовых структур. Среди них: усиление охраны общественного порядка и возможность проверки документов граждан.

Кроме того, жители Курской области пожаловались на мародерство со стороны украинских военных. По словам жителя села Мартыновка Виталия Скибина, бойцы ищут ценные вещи в населенных пунктах региона. Также они забирают урожай и консервы, передает 360.ru.

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Украинские военные в Курской области переодеваются в одежду гражданских и передвигаются на отобранных у местных жителей автомобилях, в связи с этим их трудно обнаружить и ликвидировать. Об этом сообщил военкор Александр Сладков. «Я еще недавно сам недоуменно разводил руками: „Враги приехали на танках, а мы их ловим, как обычных боевиков“! И оказался неправ, так как солдаты противника, когда запахло жареным, начали переодеваться в гражданское платье и перемещаться на отобранных у местных жителей машинах», — написал Сладков в своем telegram-канале. Также военкор рассказал о режиме Контртеррористической операции (КТО) в Курской области. Он подчеркнул, что режим позволяет централизованно координировать действия по поимке диверсантов. Для этих целей создается специализированная группа, включающая представителей Росгвардии, МЧС, Минобороны, ФСБ и МВД. Также в рамках режима КТО предусмотрено предоставление дополнительных полномочий сотрудникам спецслужб и силовых структур. Среди них: усиление охраны общественного порядка и возможность проверки документов граждан. Кроме того, жители Курской области пожаловались на мародерство со стороны украинских военных. По словам жителя села Мартыновка Виталия Скибина, бойцы ищут ценные вещи в населенных пунктах региона. Также они забирают урожай и консервы, передает 360.ru.
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