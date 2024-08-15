Военкор Сладков рассказал о новой тактике диверсантов в Курской области

Сладков: украинские диверсанты маскируются под гражданских в Курской области

15 августа 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

ВСУ маскируются, надевая одежду гражданских, из-за чего их сложно вычислить, заявил Александр Сладков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Украинские военные в Курской области переодеваются в одежду гражданских и передвигаются на отобранных у местных жителей автомобилях, в связи с этим их трудно обнаружить и ликвидировать. Об этом сообщил военкор Александр Сладков. «Я еще недавно сам недоуменно разводил руками: „Враги приехали на танках, а мы их ловим, как обычных боевиков“! И оказался неправ, так как солдаты противника, когда запахло жареным, начали переодеваться в гражданское платье и перемещаться на отобранных у местных жителей машинах», — написал Сладков в своем telegram-канале . Также военкор рассказал о режиме Контртеррористической операции (КТО) в Курской области. Он подчеркнул, что режим позволяет централизованно координировать действия по поимке диверсантов. Для этих целей создается специализированная группа, включающая представителей Росгвардии, МЧС, Минобороны, ФСБ и МВД. Также в рамках режима КТО предусмотрено предоставление дополнительных полномочий сотрудникам спецслужб и силовых структур. Среди них: усиление охраны общественного порядка и возможность проверки документов граждан. Кроме того, жители Курской области пожаловались на мародерство со стороны украинских военных. По словам жителя села Мартыновка Виталия Скибина, бойцы ищут ценные вещи в населенных пунктах региона. Также они забирают урожай и консервы, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские военные в Курской области переодеваются в одежду гражданских и передвигаются на отобранных у местных жителей автомобилях, в связи с этим их трудно обнаружить и ликвидировать. Об этом сообщил военкор Александр Сладков. «Я еще недавно сам недоуменно разводил руками: „Враги приехали на танках, а мы их ловим, как обычных боевиков“! И оказался неправ, так как солдаты противника, когда запахло жареным, начали переодеваться в гражданское платье и перемещаться на отобранных у местных жителей машинах», — написал Сладков в своем telegram-канале. Также военкор рассказал о режиме Контртеррористической операции (КТО) в Курской области. Он подчеркнул, что режим позволяет централизованно координировать действия по поимке диверсантов. Для этих целей создается специализированная группа, включающая представителей Росгвардии, МЧС, Минобороны, ФСБ и МВД. Также в рамках режима КТО предусмотрено предоставление дополнительных полномочий сотрудникам спецслужб и силовых структур. Среди них: усиление охраны общественного порядка и возможность проверки документов граждан. Кроме того, жители Курской области пожаловались на мародерство со стороны украинских военных. По словам жителя села Мартыновка Виталия Скибина, бойцы ищут ценные вещи в населенных пунктах региона. Также они забирают урожай и консервы, передает 360.ru.