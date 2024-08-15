Суд арестовал начальника охраны горбольницы Миасса, обвиняемого в мошенничестве

15 августа 2024 в 14:24 Размер текста - 17 +

Алексея Семченкова взяли под стражу Фото: Анна Майорова © URA.RU Миасский горсуд Челябинской области 15 августа отправил в СИЗО на два месяца начальника отдела безопасности местной горбольницы №2 Алексея Семченкова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. «Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого. Его отправили в СИЗО до 13 октября 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Новость по теме Мертвые души в больнице Миасса: ФСБ вскрыла мошенничество начальника охраны. Видео Семченкова задержали сотрудники УФСБ по региону. Его обвинили в крупном мошенничестве. По версии следствия, с 2019 по 2024 года он фиктивно устраивал на работу сотрудников. При этом какие-либо обязанности они не выполняли. Их заработную плату Семченков присваивал себе. По предварительным данным, сумма хищений составила более 6 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Миасский горсуд Челябинской области 15 августа отправил в СИЗО на два месяца начальника отдела безопасности местной горбольницы №2 Алексея Семченкова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. «Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого. Его отправили в СИЗО до 13 октября 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Семченкова задержали сотрудники УФСБ по региону. Его обвинили в крупном мошенничестве. По версии следствия, с 2019 по 2024 года он фиктивно устраивал на работу сотрудников. При этом какие-либо обязанности они не выполняли. Их заработную плату Семченков присваивал себе. По предварительным данным, сумма хищений составила более 6 млн рублей.