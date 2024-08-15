Суд арестовал начальника охраны горбольницы Миасса, обвиняемого в мошенничестве

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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, зона, колония, тюрьма, нары, следственный изолятор, решетки на окнах, тюремная камера
Алексея Семченкова взяли под стражу Фото:

Миасский горсуд Челябинской области 15 августа отправил в СИЗО на два месяца начальника отдела безопасности местной горбольницы №2 Алексея Семченкова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого. Его отправили в СИЗО до 13 октября 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

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Семченкова задержали сотрудники УФСБ по региону. Его обвинили в крупном мошенничестве. По версии следствия, с 2019 по 2024 года он фиктивно устраивал на работу сотрудников. При этом какие-либо обязанности они не выполняли. Их заработную плату Семченков присваивал себе. По предварительным данным, сумма хищений составила более 6 млн рублей.

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Миасский горсуд Челябинской области 15 августа отправил в СИЗО на два месяца начальника отдела безопасности местной горбольницы №2 Алексея Семченкова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. «Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого. Его отправили в СИЗО до 13 октября 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Семченкова задержали сотрудники УФСБ по региону. Его обвинили в крупном мошенничестве. По версии следствия, с 2019 по 2024 года он фиктивно устраивал на работу сотрудников. При этом какие-либо обязанности они не выполняли. Их заработную плату Семченков присваивал себе. По предварительным данным, сумма хищений составила более 6 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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