Суд арестовал начальника охраны горбольницы Миасса, обвиняемого в мошенничестве

Миасский горсуд Челябинской области 15 августа отправил в СИЗО на два месяца начальника отдела безопасности местной горбольницы №2 Алексея Семченкова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого. Его отправили в СИЗО до 13 октября 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Семченкова задержали сотрудники УФСБ по региону. Его обвинили в крупном мошенничестве. По версии следствия, с 2019 по 2024 года он фиктивно устраивал на работу сотрудников. При этом какие-либо обязанности они не выполняли. Их заработную плату Семченков присваивал себе. По предварительным данным, сумма хищений составила более 6 млн рублей.
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