13 августа 2024

Мертвые души в больнице Миасса: ФСБ вскрыла мошенничество начальника охраны. Видео

ФСБ вскрыла мошенническую схему трудоустройства в горбольнице Миасса
© Служба новостей «URA.RU»
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ФСБ задержала топ-менеджера городской больницы в Миассе
ФСБ задержала топ-менеджера городской больницы в Миассе Фото:

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали начальника отдела безопасности ГАУЗ «Городская больница № 2» в Миассе Алексея Семченкова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, его подозревают в фиктивном трудоустройстве работников, за которых он получал заработную плату.

«Преступная схема заключалась в фиктивном трудоустройстве на должности рабочих лиц, по факту не осуществлявших свою трудовую деятельность и отсутствующих на своих местах. Заработная плата перечислялась на банковские карты, которые находились в распоряжении начальника отдела безопасности», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, предварительно, Семченков осуществлял схему с «мертвыми душами» в больнице на протяжении почти пяти лет, с июня 2019 года по апрель 2024 годы. За это время, по версии следствия, он успел похитить более 6 млн рублей. В настоящее время в отношении Семченкова возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). После предъявления обвинений ему изберут меру пресечения.

«В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, проведены обысковые мероприятия по месту работы и проживания обвиняемого. Выполняются иные следственные и процессуальный действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — отметили в пресс-службе СКР по региону. 

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Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали начальника отдела безопасности ГАУЗ «Городская больница № 2» в Миассе Алексея Семченкова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, его подозревают в фиктивном трудоустройстве работников, за которых он получал заработную плату. «Преступная схема заключалась в фиктивном трудоустройстве на должности рабочих лиц, по факту не осуществлявших свою трудовую деятельность и отсутствующих на своих местах. Заработная плата перечислялась на банковские карты, которые находились в распоряжении начальника отдела безопасности», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, предварительно, Семченков осуществлял схему с «мертвыми душами» в больнице на протяжении почти пяти лет, с июня 2019 года по апрель 2024 годы. За это время, по версии следствия, он успел похитить более 6 млн рублей. В настоящее время в отношении Семченкова возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). После предъявления обвинений ему изберут меру пресечения. «В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, проведены обысковые мероприятия по месту работы и проживания обвиняемого. Выполняются иные следственные и процессуальный действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — отметили в пресс-службе СКР по региону. 
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