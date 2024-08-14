Главный эсер ХМАО Сердюк отобрал кандидатов в сенаторы от партии

Лидер «Справедливой России — За Правду» в ХМАО Михаил Сердюк отобрал кандидатов в сенаторы от партии. В шорт-листе кандидата в губернаторы три муниципальных депутата: Наталья Остапенко, Инна Абдуррахманова и Виктор Белькевич, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте округа.
«В списке Сердюка три муниципальных депутата. Это Остапенко, Абдуррахманова — обе из Когалыма — и Виктор Белькевич из Лангепаса», — поделился инсайдер.
Сердюк в беседе с журналистом агентства подтвердил информацию в беседе с журналистом агентства. Другой кандидат в губернаторы ХМАО, лидер КПРФ в Югре Алексей Савинцев сообщил, что пул кандидатов от партии готов, но публично оглашать он его пока не намерен. Единороссы тоже пока не торопятся рассекречивать списки, которые необходимо направить в думу ХМАО до 23 августа. Врио губернатора Руслан Кухарук обещал выдвинуть экс-главу округа Наталью Комарову в Совет Федерации. Окончательно определиться с сенатором от исполнительной власти округ должен после выборов губернатора 8 сентября.
Ранее URA.RU писало, что сенатор Совфеда РФ Эдуард Исаков заявил, что покидает пост. Прежде он обещал уступить его экс-губернатору Югры Наталье Комаровой.
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